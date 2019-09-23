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Зеленский утвердил реформирование прокуратуры: что изменится
В понедельник, 23 сентября, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о создании Офиса Генерального прокурора. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
Напомним, Рада приняла этот документ во втором чтении и в целом 19 сентября.
Глава государства предложил создать Офис Генерального прокурора вместо Генеральной прокуратуры.
У главы Офиса будут первый заместитель и заместители, среди которых — руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Также будет ликвидирована военная прокуратура как самостоятельное структурное подразделение.
В Офис Генпрокурора войдут областные и окружные прокуратуры, а также САП. В областных и окружных прокуратурах могут создаваться специализированные прокуратуры.
Обязательным условием для Генпрокурора, согласно документу, должны стать высшее юридическое образование и стаж работы в области права не менее пяти лет.
Все прокуроры, которые в день вступления в силу закона будут занимать должности в ГПУ, региональных, местных и военных прокуратурах, могут быть переведены на должности прокуроров в Офисе Генпрокурора, областных и окружных прокуратурах только после прохождения аттестации.
Максимальное количество сотрудников прокуратуры в Украине предлагается сократить с 15 до 10 тысяч человек.
Закон вступает в силу на следующий день после опубликования, кроме ряда положений, которые начнут действовать после начала работы Офиса Генпрокурора.
Напомним, 29 августа в Украине был избран новый генеральный прокурор — 42-летний Руслан Рябошапка. Рябошапка сразу же анонсировал необходимость перезагрузки работы ведомства.
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