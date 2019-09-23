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Украина

Зеленский утвердил реформирование прокуратуры: что изменится

18:08 23 сентября 2019 43
Генпрокуратура
Инф. «ФАКТОВ»

В понедельник, 23 сентября, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о создании Офиса Генерального прокурора. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Напомним, Рада приняла этот документ во втором чтении и в целом 19 сентября.

Глава государства предложил создать Офис Генерального прокурора вместо Генеральной прокуратуры.

У главы Офиса будут первый заместитель и заместители, среди которых — руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Также будет ликвидирована военная прокуратура как самостоятельное структурное подразделение.

В Офис Генпрокурора войдут областные и окружные прокуратуры, а также САП. В областных и окружных прокуратурах могут создаваться специализированные прокуратуры.

Обязательным условием для Генпрокурора, согласно документу, должны стать высшее юридическое образование и стаж работы в области права не менее пяти лет.

Все прокуроры, которые в день вступления в силу закона будут занимать должности в ГПУ, региональных, местных и военных прокуратурах, могут быть переведены на должности прокуроров в Офисе Генпрокурора, областных и окружных прокуратурах только после прохождения аттестации.

Максимальное количество сотрудников прокуратуры в Украине предлагается сократить с 15 до 10 тысяч человек.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования, кроме ряда положений, которые начнут действовать после начала работы Офиса Генпрокурора.

Напомним, 29 августа в Украине был избран новый генеральный прокурор — 42-летний Руслан Рябошапка. Рябошапка сразу же анонсировал необходимость перезагрузки работы ведомства.

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