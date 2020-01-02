Происшествия

В центре Киева пьяный мужчина опрокинул на людей казан с горячим глинтвейном: пострадал ребенок (фото)

В Киеве на Подоле вечером в среду, 1 января, нетрезвый мужчина опрокинул два казана с глинтвейном — ожоги получили продавец, покупатели и проходивший рядом ребенок. Ранее в столице в Новогоднюю ночь устроили разборки со стрельбой.

Как сообщает в социальных сетях «Киев Оперативный», ЧП с разлитым глинтвейном произошло на Контрактовой площади. «Сам мужчина все отрицает. Говорит: «Докажите, делайте экспертизу и вообще документов на этот алкоголь нет», — говорится в сообщении. Остается не известным, случайно ли мужчина разлил горячий напиток или же сделал это специально.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 1 января в Ровенской области погиб егерь. Тело 55-летнего мужчины нашли в лесу около станции Чемерное (Сарнинский район).



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