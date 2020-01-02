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Овен и Стрелец получат желаемое: гороскоп на 4 января для всех знаков зодиака
Суббота, 4 января, — день, когда нужно впустить новое в свою жизнь.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 4 января для всех знаков зодиака.
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Овен
Представители этого знака смогут достичь всего, а помогут в этом им другие люди. Не забудьте о благодарности.
Телец
Тельцам не стоит делать покупки. Все финансовые вопросы решайте, советуясь с близкими. С любимым человеком возможен конфликт.
Близнецы
Близнецы получат соблазнительное предложение. Не отказывайтесь, это шанс сделать жизнь более насыщенной и интересной.
Рак
Благоприятный день, чтобы принимать важные решения. Звезды рекомендуют браться за новые, необычные дела.
Лев
Если вы хотели поговорить с близкими о важном, то это не тот день. Старайтесь вести разговоры о приятном.
Дева
Отличный день, чтобы строить планы, подумать об отдаленном будущем. Также удачным будет признание в любви.
Весы
Хороший день, чтобы помириться со старым знакомым. Удачной будет поездка к родственникам.
Скорпион
Гороскоп обещает удачные покупки и подарки. День подходит для активного отдыха.
Стрелец
Прекрасный день, вы получите все, что желаете, но не советуйтесь с другими людьми.
Козерог
Удачный день, чтобы поговорить с близкими откровенно и оставить старые обиды в прошлом.
Водолей
Звезды советуют избегать шумных вечеринок и мероприятий, а вот друзей на чаепитие пригласите.
Рыбы
Не стоит делиться важной информацией даже с самыми близкими. Осторожнее с деньгами, покупки делать не время.
Хорошего вам дня!
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