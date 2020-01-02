Стиль жизни

Овен и Стрелец получат желаемое: гороскоп на 4 января для всех знаков зодиака

Суббота, 4 января, — день, когда нужно впустить новое в свою жизнь.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 4 января для всех знаков зодиака.

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Овен

Представители этого знака смогут достичь всего, а помогут в этом им другие люди. Не забудьте о благодарности.

Телец

Тельцам не стоит делать покупки. Все финансовые вопросы решайте, советуясь с близкими. С любимым человеком возможен конфликт.

Близнецы

Близнецы получат соблазнительное предложение. Не отказывайтесь, это шанс сделать жизнь более насыщенной и интересной.

Рак

Благоприятный день, чтобы принимать важные решения. Звезды рекомендуют браться за новые, необычные дела.

Лев

Если вы хотели поговорить с близкими о важном, то это не тот день. Старайтесь вести разговоры о приятном.

Дева

Отличный день, чтобы строить планы, подумать об отдаленном будущем. Также удачным будет признание в любви.

Весы

Хороший день, чтобы помириться со старым знакомым. Удачной будет поездка к родственникам.

Скорпион

Гороскоп обещает удачные покупки и подарки. День подходит для активного отдыха.

Стрелец

Прекрасный день, вы получите все, что желаете, но не советуйтесь с другими людьми.

Козерог

Удачный день, чтобы поговорить с близкими откровенно и оставить старые обиды в прошлом.

Водолей

Звезды советуют избегать шумных вечеринок и мероприятий, а вот друзей на чаепитие пригласите.

Рыбы

Не стоит делиться важной информацией даже с самыми близкими. Осторожнее с деньгами, покупки делать не время.

Хорошего вам дня!

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