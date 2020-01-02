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С неба падали лебеди: празднование Нового года в Праге превратилось в кровавое месиво
В столице Чехии Праге запуск новогодних фейерверков возле реки Влтава закончился трагедией — с неба на мосты и берег падали испуганные и раненые лебеди. А в Германии в новогоднюю ночь во время пожара погибли все обитатели Дома обезьян в зоопарке города Крефельд.
О гибели птиц сообщают пражские зоозащитники в социальных сетях: «Новый год не был радостным для пражских лебедей. Люди праздновали завершение года в центре Праги, запускали петарды и другую пиротехнику в непосредственной близости от водоплавающих птиц на берегах реки Влтава. Когда мы отправились к первым раненым лебедям в аварийном грузовике, то увидели толпы на набережных и на мостах. И вспышки от фейерверков везде. Люди радовались, но испуганные птицы поднялись с поверхности…»
Сотрудникам спасательной станции удалось найти и привезти к себе пять лебедей. Одна из птиц погибла, упав и разбившись о трамвайную линию на мосту. Не известно, сколько всего пострадало лебедей — одни могли упасть в воду, другие — в кусты. Зоозащитники увезли лишь тех, кого смогли найти…
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве во время новогодних праздников от фейерверков птицы гибнут целыми стаями.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...