ФСБ пыталась завербовать украинского бизнесмена прямо на границе (видео)

Украина

Сотрудники спецслужбы Российской Федерации попытались завербовать жителя Мариуполя прямо в пункте пропуска через государственную границу. Ранее в ФСБ РФ заявили о задержании двоих украинцев, которые якобы пытались покинуть аннексированный Крым вне пунктов пропуска.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, на бизнесмена из Мариуполя давили психологически, вынуждая его дать согласие на сотрудничество, и вымогали деньги, угрожая предпринимателю сложностями в его бизнесе. От мариупольского бизнесмена сотрудники ФСБ хотели получать информацию об украинских военнослужащих и правоохранителях.

«В случае отказа ему угрожали закрыть въезд на территорию РФ и сделать невозможными встрече бизнесмена с близкими родственниками, живущими в России», — говорится в сообщении СБУ.

В украинской службе также напомнили, статья 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет. Но согласно положениям ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины от уголовной ответственности освобождается гражданин Украины, если он сообщил спецслужбе о вербовке.

«Служба безопасности Украины предупреждает, что в поле зрения спецслужб РФ может попасть любой гражданин нашего государства», — добавили в СБУ.

Предприниматель рассказал, что в пункте пропуска долго разбирались с его документами, интересовались маршрутом и тем, как часто он бывает в России. А потом начали задавать вопросы о его знакомых из ВСУ…

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российские спецслужбы задержали жителя Симферополя Дениса Кашука и обвинили его в изготовлении взрывчатки. Адвокат семьи, который пришел на встречу с подзащитным, узнал, что тот от него отказался. А жена задержанного считает, что ее мужа под пытками заставили оговорить себя.

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