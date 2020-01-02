23.64 / 24.50 26.25 / 27.28
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

ФСБ пыталась завербовать украинского бизнесмена прямо на границе (видео)

13:37 2 января 2020 385
ФСБ
Инф. «ФАКТОВ»

Сотрудники спецслужбы Российской Федерации попытались завербовать жителя Мариуполя прямо в пункте пропуска через государственную границу. Ранее в ФСБ РФ заявили о задержании двоих украинцев, которые якобы пытались покинуть аннексированный Крым вне пунктов пропуска.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, на бизнесмена из Мариуполя давили психологически, вынуждая его дать согласие на сотрудничество, и вымогали деньги, угрожая предпринимателю сложностями в его бизнесе. От мариупольского бизнесмена сотрудники ФСБ хотели получать информацию об украинских военнослужащих и правоохранителях.

«В случае отказа ему угрожали закрыть въезд на территорию РФ и сделать невозможными встрече бизнесмена с близкими родственниками, живущими в России», — говорится в сообщении СБУ.

В украинской службе также напомнили, статья 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет. Но согласно положениям ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины от уголовной ответственности освобождается гражданин Украины, если он сообщил спецслужбе о вербовке.

«Служба безопасности Украины предупреждает, что в поле зрения спецслужб РФ может попасть любой гражданин нашего государства», — добавили в СБУ.

Предприниматель рассказал, что в пункте пропуска долго разбирались с его документами, интересовались маршрутом и тем, как часто он бывает в России. А потом начали задавать вопросы о его знакомых из ВСУ…

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российские спецслужбы задержали жителя Симферополя Дениса Кашука и обвинили его в изготовлении взрывчатки. Адвокат семьи, который пришел на встречу с подзащитным, узнал, что тот от него отказался. А жена задержанного считает, что ее мужа под пытками заставили оговорить себя.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Сериал Сваты

В России сообщили о похоронах актера, сыгравшего главную роль в сериале "Сваты"

Кремль

«Я ухожу», — «Путин» на росТВ сделал громкое заявление (видео)

Пародия Галкина

«Немой» Галкин тонко поиздевался над «новогодним» Путиным (видео)

Кот и разбитая фигурка

Хозяин неделю потратил на сборку игрушки: кот разрушил ее за секунду, но остался безнаказанным (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер