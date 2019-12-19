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Украина

На одного заложника стало больше: в Крыму ФСБ арестовала украинца по подозрению в изготовлении взрывчатки

18:59 19 декабря 2019 35
Денис Кашук
Инф. «ФАКТОВ»

17 декабря российские спецслужбы задержали жителя Симферополя Дениса Кашука. На следующий день его обвинили в изготовлении взрывчатки. Ранее ФСБ пыталась завербовать полковника ВСУ, при этом его шантажировали родственниками в Крыму.

24 канал сообщает, что целый день семья Дениса Кашука не знала, куда он пропал после того, как вышел на работу в рекламное агентство. Его телефон был недоступен, а вечером жена Ольге узнала, что на работе он так и не появился.

18 декабря сотрудники ФСБ провели обыск в квартире Кашуков. Они сообщили Ольге Кашук, что ее муж подозревается в изготовлении взрывных устройств. Сотрудники спецслужбы забрали из дома технику и электронные носители.

Когда 19 декабря адвокат семьи пришел под здание ФСБ для встречи с подзащитным, то узнал, что Денис Кашук отказался от его услуг.

Жена задержанного считает, что ее мужа под пытками заставили оговорить себя.

«Мы подозреваем, что человек находится в тяжелом психологическом состоянии и поэтому письменно отказался от услуг адвоката. Семья опасается, что к нему были применены пытки и методы физического давления», — прокомментировал ситуацию
правозащитник Назим Шейхмамбетов.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Севастополе ФСБ задержала местную жительницу, гражданку России, которую обвинили в работе на украинскую разведку,

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