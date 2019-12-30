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ФСБ арестовала в Крыму двух украинцев. Набирают заложников для нового обмена?
В ФСБ России заявили о задержании двух граждан Украины, которые якобы пытались покинуть аннексированный Крым в обход российских пунктов пропуска. Об этом сообщил ресурс оккупантов «Крыминформ».
По его данным, задержанные «имеют криминальное прошлое» и на территории аннексированного Крыма «перебивались случайными заработками».
Имен задержанных мужчин российские силовики традиционно не разглашают.
Напомним, в команде президента Зеленского анонсировали обмен узников из СИЗО в оккупированном Крыму на следующем этапе. В свою очередь в Меджлисе крымскотатарского народа упрекнули власть в том, что несмотря на многочисленные аресты и приговоры крымским татарам со стороны оккупационных властей Крыма, Украина не продемонстрировала эффективную переговорную позицию с РФ.
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