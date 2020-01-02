Поздравления с Рождеством 2020: лучшие пожелания и открытки

Общество и люди

7 января в Украине празднуют Рождество Христово. В этот день и накануне христиане поздравляют друг друга с праздником.

«ФАКТЫ» собрали самые красивые открытки и поздравления.

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В рождественский вечер чудесный

Хочу пожелать я добра,

Чтоб ангел прекрасный небесный

Принес вам немного тепла.

Чтоб Бог охранял вас по жизни,

Чтоб Он уберег от беды,

Чтоб все ваши тайные мысли

Он в явь превратил из мечты.

Ведь праздник чудесный и светлый,

Наполнен он весь волшебством.

Пусть будет все в жизни прекрасно

И полною чашею дом!

***

В день чудесный Рождества

Вам желаю волшебства,

Чтобы выпал белый снег,

Чтоб в работе был успех.

Чтобы в доме был достаток,

Чтобы мед был только сладок

И без примесей горчащих.

Чтоб Вы радовались чаще,

Я сегодня Вам желаю.

С Рождеством Вас поздравляю!

***

Рождество — это время чудес,

Рождество — это время подарков.

С Рождеством! Пусть сегодня с небес

Светят звезды особенно ярко.

Пусть исполнятся ваши мечты,

А невзгоды пройдут себе мимо.

Пусть все помыслы будут чисты,

И Господь пусть хранит всех любимых.

***

Тихо в ночь под Рождество

В мир шагает волшебство:

Ходит сказка по домам,

В сны заглядывая к нам.

Рождество Христово дарит

Сердцу радость и покой.

И надежду, что сияет

Нам Рождественской звездой.

В этот праздник я желаю

Счастья всем, любви, добра.

Принесет нам мир и радость

Пусть рождение Христа.

***

Рождество — чудесный праздник,

Волшебством наполнен он,

Пусть сбываются надежды,

Все мечты сегодня в нем!

Пусть Господь вас защищает,

Пусть вас ангелы хранят,

Пусть добро и радость в доме

Будут много лет подряд.

Пусть любовь сердца наполнит,

И обиды все уйдут,

Пусть тепло и счастье будут,

Вместе с верой к вам придут!

Ранее мы публиковали поздравления с Сочельником.

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