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Общество и люди

Поздравления с Рождеством 2020: лучшие пожелания и открытки

11:11 6 января 2020 1521
Рождество Христово
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

7 января в Украине празднуют Рождество Христово. В этот день и накануне христиане поздравляют друг друга с праздником.

«ФАКТЫ» собрали самые красивые открытки и поздравления.

Также читайте: Рождественские поздравления в стихах и открытках

Рождество Христово

В рождественский вечер чудесный
Хочу пожелать я добра,
Чтоб ангел прекрасный небесный
Принес вам немного тепла.

Чтоб Бог охранял вас по жизни,
Чтоб Он уберег от беды,
Чтоб все ваши тайные мысли
Он в явь превратил из мечты.

Ведь праздник чудесный и светлый,
Наполнен он весь волшебством.
Пусть будет все в жизни прекрасно
И полною чашею дом!

Рождество Христово

***
В день чудесный Рождества
Вам желаю волшебства,
Чтобы выпал белый снег,
Чтоб в работе был успех.
Чтобы в доме был достаток,
Чтобы мед был только сладок
И без примесей горчащих.
Чтоб Вы радовались чаще,
Я сегодня Вам желаю.
С Рождеством Вас поздравляю!

Рождество Христово

***
Рождество — это время чудес,
Рождество — это время подарков.
С Рождеством! Пусть сегодня с небес
Светят звезды особенно ярко.

Пусть исполнятся ваши мечты,
А невзгоды пройдут себе мимо.
Пусть все помыслы будут чисты,
И Господь пусть хранит всех любимых.

Рождество Христово

***
Тихо в ночь под Рождество
В мир шагает волшебство:
Ходит сказка по домам,
В сны заглядывая к нам.

Рождество Христово дарит
Сердцу радость и покой.
И надежду, что сияет
Нам Рождественской звездой.

В этот праздник я желаю
Счастья всем, любви, добра.
Принесет нам мир и радость
Пусть рождение Христа.

Рождество Христово

***
Рождество — чудесный праздник,
Волшебством наполнен он,
Пусть сбываются надежды,
Все мечты сегодня в нем!

Пусть Господь вас защищает,
Пусть вас ангелы хранят,
Пусть добро и радость в доме
Будут много лет подряд.

Пусть любовь сердца наполнит,
И обиды все уйдут,
Пусть тепло и счастье будут,
Вместе с верой к вам придут!

Рождество Христово

Рождество Христово

Ранее мы публиковали поздравления с Сочельником.

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