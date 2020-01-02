- 12:04 "Независимость украинской церкви — факт": год назад Украина получила Томос
- 11:40 Зеленский провел новую встречу в Омане: с кем и о чем говорил президент Украины
- 11:35 Нефть продолжает дорожать из-за убийства Сулеймани и угрозы войны Ирана против США
- 11:22 В аварии с десятками авто в Словакии пострадали украинцы: первые фото и видео
- 11:15 Новогоднее убийство двух девушек в Киеве: подозреваемых задержали в Одессе
- 11:11 Поздравления с Рождеством 2020: лучшие пожелания и открытки
- 11:04 Утка в пиве и крем-брюле: любимые праздничные рецепты судей «МастерШефа»
- 11:03 Украинцы встречают Рождество в тюрьмах России: бывшие узники Кремля записали мощное обращение
- 10:57 «Наполи» – «Интер»: онлайн-трансляция матча итальянской серии А
- 10:40 «Живой Кен» превратился в Барби, объявив себе женщиной-трансгендером
- 10:28 Оккупанты превращают Крым в зону отчуждения: появились доказательства
- 10:26 Владелец испанского клуба боднул Зидана, сымитировав удар в Матерации на ЧМ-2006
Поздравления с Рождеством 2020: лучшие пожелания и открытки
7 января в Украине празднуют Рождество Христово. В этот день и накануне христиане поздравляют друг друга с праздником.
«ФАКТЫ» собрали самые красивые открытки и поздравления.
Также читайте: Рождественские поздравления в стихах и открытках
В рождественский вечер чудесный
Хочу пожелать я добра,
Чтоб ангел прекрасный небесный
Принес вам немного тепла.
Чтоб Бог охранял вас по жизни,
Чтоб Он уберег от беды,
Чтоб все ваши тайные мысли
Он в явь превратил из мечты.
Ведь праздник чудесный и светлый,
Наполнен он весь волшебством.
Пусть будет все в жизни прекрасно
И полною чашею дом!
***
В день чудесный Рождества
Вам желаю волшебства,
Чтобы выпал белый снег,
Чтоб в работе был успех.
Чтобы в доме был достаток,
Чтобы мед был только сладок
И без примесей горчащих.
Чтоб Вы радовались чаще,
Я сегодня Вам желаю.
С Рождеством Вас поздравляю!
***
Рождество — это время чудес,
Рождество — это время подарков.
С Рождеством! Пусть сегодня с небес
Светят звезды особенно ярко.
Пусть исполнятся ваши мечты,
А невзгоды пройдут себе мимо.
Пусть все помыслы будут чисты,
И Господь пусть хранит всех любимых.
***
Тихо в ночь под Рождество
В мир шагает волшебство:
Ходит сказка по домам,
В сны заглядывая к нам.
Рождество Христово дарит
Сердцу радость и покой.
И надежду, что сияет
Нам Рождественской звездой.
В этот праздник я желаю
Счастья всем, любви, добра.
Принесет нам мир и радость
Пусть рождение Христа.
***
Рождество — чудесный праздник,
Волшебством наполнен он,
Пусть сбываются надежды,
Все мечты сегодня в нем!
Пусть Господь вас защищает,
Пусть вас ангелы хранят,
Пусть добро и радость в доме
Будут много лет подряд.
Пусть любовь сердца наполнит,
И обиды все уйдут,
Пусть тепло и счастье будут,
Вместе с верой к вам придут!
Ранее мы публиковали поздравления с Сочельником.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.