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От России потребовали отдать часть двух областей: что происходит
В Эстонии в очередной раз напомнили России, что ровно 100 лет назад, 2 февраля 1920 года, был подписан Тартуский мирный договор, которым были признаны границы этого государства, в состав которого входили и земли, считающиеся сейчас частью российской территории.
Речь идет о части Псковской и Ленинградской областей. Об этом напомнил спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас. Так, в своем новогоднем обращении, опубликованном на официальном сайте, он отметил, что мир стал более сложным, чем десять лет назад. «Мы должны следить за Россией, которая преследует свои собственные агрессивные геополитические амбиции. Повышение нашего оборонного потенциала и усиление присутствия НАТО являются ключевыми приоритетами безопасности Эстонии, — говорится в обращении. — После Тартуского мира Россия признала Эстонию, война за независимость закончилась и была установлена эстонско-российская граница. После восстановления независимости все государства признали нас правопреемником Эстонской Республики во всех ее проявлениях, включая государственную границу. Тартуский мирный договор вступил в силу и все еще находится в реестре действующих международных договоров ООН».
Дело в том, что после включения Эстонии в состав СССР советское руководство заявило, что Тартуский договор утратил силу. На этом же продолжает настаивать и нынешнее руководство России.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», правительства Эстонии и Украины приняли решение, возвращающее для граждан двух стран государственную пошлину за оформление долгосрочных виз.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!