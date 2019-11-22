Украина

Украина и Эстония взаимно отменили бесплатные визы: с чем это связано

После того, как правительство Эстонии отменило решение, позволяющее украинцам не платить государственную пошлину за оформление долгосрочных виз, аналогичное решение приняли и украинские власти в отношении эстонцев.

Как сообщает «Европейская правда», свое решение власти Эстонии объяснили тем, что порядка 90% украинцев, которые подают документы на получение визы для длительного пребывания, собираются работать в этом государстве. Такое же решение было принято и в отношении граждан Беларуси.

Ожидается, что с 1 января 2020 года сумма госпошлины за оформление долгосрочной визы в Эстонию вырастет с 80 до 100 евро.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Эстония решила не признавать российские паспорта, выданные жителям Донецкой и Луганской областей с 24 апреля 2019 года.

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