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Общество и люди

С Рождеством 2020: короткие поздравления и открытки

15:15 6 января 2020 94
Рождество Христово
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Если вы уже определились, кого хотите поздравить с Рождеством Христовым, то вам понадобятся красивые открытки и короткие сообщения, которые собрали «ФАКТЫ».

Также читайте: Поздравления с Рождеством в стихах и открытках

Рождество Христово

Горит на небе яркая звезда,
Которая несет всем нам надежду.
Так пусть сияет вам она всегда
Так, как не сияла никогда вам прежде!

Пусть наполняется ваш дом добром,
И пусть в нём будет всё всегда в порядке.
Со светлым вас Христовым Рождеством!
Любви вам, мира в доме и достатка!

Рождество Христово

***
В этот светлый, зимний вечер
Поздравляю с Рождеством!
Пусть здоровье будет крепче,
И добро заходит в дом.

Чистоты тебе душевной,
Веры в чудо, теплоты.
И пусть в этот день волшебный
Все сбываются мечты!

Рождество Христово

***
С Днем волшебным Рождества!
Света, счастья и тепла!
Ждет пускай в делах успех,
Сердце близких греет смех!

Пусть Господь тебя хранит,
Свет в твоей душе горит,
Будет счастья полон дом,
Здравы будут все, кто в нем!

Рождество Христово

***
Пусть будут радости простые,
И вдохновляют вновь и вновь
На жизнь и на дела благие
Надежда, Вера и Любовь.

Пусть ангел крыльями прикроет
И защитит ваш славный дом.
Сердца согреет добрый праздник,
Вас поздравляю с Рождеством!

Рождество Христово

***
Снег тихонько над землей кружится,
Ангелы благую весть несут:
Рождество Христово в дом стучится,
С ним и счастье, и любовь придут!

Поздравляю с праздником волшебным,
Мира и добра желаю вам.
Будет пусть ваш дом уютным, светлым
И открытым радостным вестям!

Рождество Христово

***
В этот день Христос родился,
Мир надеждой озарился,
В небесах зажглась звезда,
Что укажет путь всегда.

Я желаю в Рождество
Только лучшего всего,
Пусть Господь оберегает,
Жизнь покоем наполняет.

Рождество Христово

Также советуем посмотреть поздравления с Сочельником.

Ранее мы публиковали еще одну подборку поздравлений с Рождеством.

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