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С Рождеством 2020: короткие поздравления и открытки
Если вы уже определились, кого хотите поздравить с Рождеством Христовым, то вам понадобятся красивые открытки и короткие сообщения, которые собрали «ФАКТЫ».
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Горит на небе яркая звезда,
Которая несет всем нам надежду.
Так пусть сияет вам она всегда
Так, как не сияла никогда вам прежде!
Пусть наполняется ваш дом добром,
И пусть в нём будет всё всегда в порядке.
Со светлым вас Христовым Рождеством!
Любви вам, мира в доме и достатка!
***
В этот светлый, зимний вечер
Поздравляю с Рождеством!
Пусть здоровье будет крепче,
И добро заходит в дом.
Чистоты тебе душевной,
Веры в чудо, теплоты.
И пусть в этот день волшебный
Все сбываются мечты!
***
С Днем волшебным Рождества!
Света, счастья и тепла!
Ждет пускай в делах успех,
Сердце близких греет смех!
Пусть Господь тебя хранит,
Свет в твоей душе горит,
Будет счастья полон дом,
Здравы будут все, кто в нем!
***
Пусть будут радости простые,
И вдохновляют вновь и вновь
На жизнь и на дела благие
Надежда, Вера и Любовь.
Пусть ангел крыльями прикроет
И защитит ваш славный дом.
Сердца согреет добрый праздник,
Вас поздравляю с Рождеством!
***
Снег тихонько над землей кружится,
Ангелы благую весть несут:
Рождество Христово в дом стучится,
С ним и счастье, и любовь придут!
Поздравляю с праздником волшебным,
Мира и добра желаю вам.
Будет пусть ваш дом уютным, светлым
И открытым радостным вестям!
***
В этот день Христос родился,
Мир надеждой озарился,
В небесах зажглась звезда,
Что укажет путь всегда.
Я желаю в Рождество
Только лучшего всего,
Пусть Господь оберегает,
Жизнь покоем наполняет.
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