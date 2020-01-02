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С Рождеством 2020: короткие поздравления и открытки

Если вы уже определились, кого хотите поздравить с Рождеством Христовым, то вам понадобятся красивые открытки и короткие сообщения, которые собрали «ФАКТЫ».

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Горит на небе яркая звезда,

Которая несет всем нам надежду.

Так пусть сияет вам она всегда

Так, как не сияла никогда вам прежде!

Пусть наполняется ваш дом добром,

И пусть в нём будет всё всегда в порядке.

Со светлым вас Христовым Рождеством!

Любви вам, мира в доме и достатка!

***

В этот светлый, зимний вечер

Поздравляю с Рождеством!

Пусть здоровье будет крепче,

И добро заходит в дом.

Чистоты тебе душевной,

Веры в чудо, теплоты.

И пусть в этот день волшебный

Все сбываются мечты!

***

С Днем волшебным Рождества!

Света, счастья и тепла!

Ждет пускай в делах успех,

Сердце близких греет смех!

Пусть Господь тебя хранит,

Свет в твоей душе горит,

Будет счастья полон дом,

Здравы будут все, кто в нем!

***

Пусть будут радости простые,

И вдохновляют вновь и вновь

На жизнь и на дела благие

Надежда, Вера и Любовь.

Пусть ангел крыльями прикроет

И защитит ваш славный дом.

Сердца согреет добрый праздник,

Вас поздравляю с Рождеством!

***

Снег тихонько над землей кружится,

Ангелы благую весть несут:

Рождество Христово в дом стучится,

С ним и счастье, и любовь придут!

Поздравляю с праздником волшебным,

Мира и добра желаю вам.

Будет пусть ваш дом уютным, светлым

И открытым радостным вестям!

***

В этот день Христос родился,

Мир надеждой озарился,

В небесах зажглась звезда,

Что укажет путь всегда.

Я желаю в Рождество

Только лучшего всего,

Пусть Господь оберегает,

Жизнь покоем наполняет.

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