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Депутат нарушил ПДД и угрожал полицейским пистолетом (видео)
В четверг, 2 января, депутату Николаевского областного совета, который угрожал патрульным полицейским пистолетом, сообщили о подозрении — правоохранители открыли уголовное производство по статье «Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа». Ранее в Ровно бывший сотрудник МВД угрожал полицейскому пистолетом.
Как сообщили в ГУНП в Николаевской области, ЧП произошло еще 24 декабря около часа ночи. Патрульные полицейские остановили автомобиль Toyota, водитель которого нарушил правила, обогнав автомобиль правоохранителей с пересечением сплошной полосы.
«Когда полицейские подошли к транспортному средству, водитель, сидя в салоне, достал пистолет, перевел его в боевую готовность, и сообщил, что намерен применить оружие, аргументируя это тем, что он не уверен, что с ним общается сотрудник полиции. На требование полицейского убрать оружие и предоставить документы, водитель резко начал движение, пытаясь скрыться», — сообщают в полиции.
Полицейским удалось догнать и заблокировать авто нарушителя. Им и оказался депутат Николаевского облсовета. У него изъяли, по предварительным данным, травматический пистолет и передали его на экспертизу. Теперь меру пресечения депутату будет избирать суд.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Яготине (Киевская область) вооруженный пенсионер МВД попытался отбить у полицейских человека, подозреваемого в разбойном нападении на одну из фирм в Переяслав-Хмельницком районе. Он привел оружие в боевую готовность и потребовал у правоохранителей отпустить задержанного.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!