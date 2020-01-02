Целовалась, не стесняясь: Леди Гага засветилась с новым бойфрендом (видео)

Шоу-бизнес

Американская певица Леди Гага, ранее показавшая себя голой в ванне, засветилась на новогодней вечеринке в Лас-Вегасе с новым бойфрендом. 33-летнюю певицу сопровождал таинственный темноволосый бородатый мужчина по имени Майкл.

Как сообщает издание TMZ, пара постоянно держалась за руки и, не стесняясь публики, страстно целовалась, пока часы били полночь. Потом они вместе уехали. Кто такой Майкл пока что неизвестно.

Lady Gaga kisses mystery man at midnight on New Years Eve. pic.twitter.com/WUyA00TAM5 — Pop Crave (@PopCrave) January 1, 2020

В феврале прошлого года Леди Гага рассталась со своим женихом Кристианом Карино — на фоне слухов о ее романе с Брэдли Купером, партнером по фильму «Звезда родилась». Эти слухи и певица, и актер (который также расстался со своей гражданской женой-моделью Ириной Шейк) неоднократно опровергали.

just saw Gaga come out of the hotel with her new boyfriend, she was snatched but also super drunk pic.twitter.com/aLTliOUO5n — Lady Gaga Facts (@LGMonsterFacts) January 1, 2020

Ранее сообщалось, что у Леди Гаги роман со звукорежиссером Дэном Хортоном. Однако он продлился лишь три месяца. Уже в октябре певица назвала себя в Instagram «одинокой леди».

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