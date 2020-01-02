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Шоу-бизнес

Целовалась, не стесняясь: Леди Гага засветилась с новым бойфрендом (видео)

14:38 2 января 2020 99
Леди Гага
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Американская певица Леди Гага, ранее показавшая себя голой в ванне, засветилась на новогодней вечеринке в Лас-Вегасе с новым бойфрендом. 33-летнюю певицу сопровождал таинственный темноволосый бородатый мужчина по имени Майкл.

Как сообщает издание TMZ, пара постоянно держалась за руки и, не стесняясь публики, страстно целовалась, пока часы били полночь. Потом они вместе уехали. Кто такой Майкл пока что неизвестно.

В феврале прошлого года Леди Гага рассталась со своим женихом Кристианом Карино — на фоне слухов о ее романе с Брэдли Купером, партнером по фильму «Звезда родилась». Эти слухи и певица, и актер (который также расстался со своей гражданской женой-моделью Ириной Шейк) неоднократно опровергали.

Ранее сообщалось, что у Леди Гаги роман со звукорежиссером Дэном Хортоном. Однако он продлился лишь три месяца. Уже в октябре певица назвала себя в Instagram «одинокой леди».

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