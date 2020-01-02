Общество и люди

"Я вам тут кучу навалю": должник-алиментщик устроил дебош в "Борисполе" из-за отказа выпустить его из Украины (видео)

В аэропорту «Борисполь» сотрудники Госпогранслужбы не выпустили из Украины 36-летнего мужчину, которому был ограничен выезд за рубеж из-за неуплаты алиментов — такое правило начало действовать с 6 февраля 2018 года.

Мужчина вместе со спутницей собирался лететь в Дубай, но пограничники сообщили ему, что поездка не состоится… В ответ тот в нецензурной форме пообещал «наложить кучу г…», кричал о потерянных деньгах, а потом и вовсе пообещал много «хорошего» присутствующим. Его спутница пыталась успокоить дебошира, но тот так и не угомонился и был задержан правоохранителями.

«В базах данных пограничников в настоящее время находится около 120 тысяч человек, которым исполнительными службами ограничен выезд за пределы Украины из-за неуплаты алиментов. Именно поэтому Государственная пограничная служба Украины советует гражданам тщательно готовиться к путешествиям и вместе с подготовкой документов заблаговременно интересоваться, не имеют ли они ограничений в выезде за пределы Украины», — говорится в сообщении.

Подробно о законе, усилившим ответственность за неуплату алиментов «Ребенок, которому отец задолжал алименты, может стать собственником части папиной квартиры» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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