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Общество и люди

Рождество 2020: музыкальные открытки и поздравления

19:19 6 января 2020 480
Рождество Христово
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Если вы хотите оригинально поздравить друзей и родственников с Рождеством Христовым, то музыкальная открытка — то, что вам нужно.

А «ФАКТЫ» собрали еще и поздравления, которые можно отправить вместе с открыткой.

Также читайте: Короткие поздравления с Рождеством

Рождество

В светлый праздник Рождества желаем вам добра и счастья, благополучия и уюта вашему дому, душевной теплоты, взаимопонимания и поддержки в семье. Пусть жизнь ваша будет мирной, спокойной, счастливой.

***

С Рождеством Христовым! Пусть этот волшебный праздник наполнит вашу жизнь светом, теплом, радостью и благополучием. Желаю вам мира, добра, любви, семейного уюта. Пусть ангел-хранитель оберегает вас от всех бед и невзгод!

***

Поздравляю с Рождеством Христовым! В этот светлый праздник желаю мира и добра, любви и счастья, благополучия, успеха и крепкого здоровья. Пусть ангел-хранитель оберегает Вас и Ваших близких от всех бед, а в душе воцарятся вера, покой и благодать. Со светлым праздником Рождества!

***

С Рождеством! Пускай в вашем доме царит уют, гармония и благоприятная атмосфера. Здоровья крепкого и побольше. Благополучия, удачи, взаимопонимания в ваш дом! Счастливых праздников!

***

Поздравляю с Рождеством Христовым! Желаю тепла и уюта в доме, взаимопонимания и поддержки в семье, исполнения желаний, больших и светлых целей, стремлений и достижений. Достатка вам, благочестивых мыслей и дел, веры, мира и любви!

Ранее мы публиковали подборку поздравлений с Рождеством в стихах и открытках.

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