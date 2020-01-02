Общество и люди

Поздравления с Рождеством 2020: картинки и стихи

В Украине празднуют Рождество Христово. И это тот праздник, с которым нельзя не поздравить всех близких.

«ФАКТЫ» сделали для вас подборку красивых поздравлений и открыток.

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Зажигает небо свечи,

Предвещая торжество.

Будет радость бесконечной.

Поздравляю с Рождеством!

В вихре праздничных событий

Пусть сбываются мечты,

Вера в чудо пробудится

Для любви и доброты!





***

С Рождеством Христовым!

Счастья и здоровья,

И уюта в доме,

И успехов новых.

Свет и веры сила

Благодать умножат,

Чтобы все сложилось —

Пусть Господь поможет!



***

В этот прекрасный светлый день

Желаю света и любви,

Терпенья, мира и удачи,

Надежды лучика вдали.

Пусть Рождество одарит чудом,

Пусть исполняются мечты.

Пусть каждый день прекрасен будет,

Пускай счастливым будешь ты.

Любви желаю бесконечной,

Улыбок искренних всегда.

И пусть тебя не посещают

Грусть и печали никогда.



***

С праздником светлым, с праздником чистым,

С самым душевным, с самым лучистым.

С праздником радостным, самым сердечным,

С самым волнующим и человечным!

Желаю прекрасного только всего.

Христос родился! Славим Его!



***

В день священный Рождества

Горит звезда на небосклоне.

Желаем в жизни волшебства,

Гармонии, тепла, уюта в доме.

Пусть светлый праздник принесёт

Здоровье и любовь в ваш дом,

Пусть тень сомнений унесет,

А все плохое станет сном.

***

Ходит праздник по планете,

Поступь слышится его:

Праздник ясный, чистый, светлый —

К нам приходит Рождество!

Пусть же счастье будет долгим,

Близкие — здоровы,

Жизнь чудес подарит много —

С Рождеством Христовым!



Больше поздравлений и открыток можно найти здесь.

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