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Поздравления с Рождеством 2020: картинки и стихи
В Украине празднуют Рождество Христово. И это тот праздник, с которым нельзя не поздравить всех близких.
«ФАКТЫ» сделали для вас подборку красивых поздравлений и открыток.
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Зажигает небо свечи,
Предвещая торжество.
Будет радость бесконечной.
Поздравляю с Рождеством!
В вихре праздничных событий
Пусть сбываются мечты,
Вера в чудо пробудится
Для любви и доброты!
***
С Рождеством Христовым!
Счастья и здоровья,
И уюта в доме,
И успехов новых.
Свет и веры сила
Благодать умножат,
Чтобы все сложилось —
Пусть Господь поможет!
***
В этот прекрасный светлый день
Желаю света и любви,
Терпенья, мира и удачи,
Надежды лучика вдали.
Пусть Рождество одарит чудом,
Пусть исполняются мечты.
Пусть каждый день прекрасен будет,
Пускай счастливым будешь ты.
Любви желаю бесконечной,
Улыбок искренних всегда.
И пусть тебя не посещают
Грусть и печали никогда.
***
С праздником светлым, с праздником чистым,
С самым душевным, с самым лучистым.
С праздником радостным, самым сердечным,
С самым волнующим и человечным!
Желаю прекрасного только всего.
Христос родился! Славим Его!
***
В день священный Рождества
Горит звезда на небосклоне.
Желаем в жизни волшебства,
Гармонии, тепла, уюта в доме.
Пусть светлый праздник принесёт
Здоровье и любовь в ваш дом,
Пусть тень сомнений унесет,
А все плохое станет сном.
***
Ходит праздник по планете,
Поступь слышится его:
Праздник ясный, чистый, светлый —
К нам приходит Рождество!
Пусть же счастье будет долгим,
Близкие — здоровы,
Жизнь чудес подарит много —
С Рождеством Христовым!
Больше поздравлений и открыток можно найти здесь.
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