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Общество и люди

Поздравления с Рождеством 2020: картинки и стихи

9:32 7 января 2020 77
Рождество Христово
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В Украине празднуют Рождество Христово. И это тот праздник, с которым нельзя не поздравить всех близких.

«ФАКТЫ» сделали для вас подборку красивых поздравлений и открыток.

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Рождество Христово

Зажигает небо свечи,
Предвещая торжество.
Будет радость бесконечной.
Поздравляю с Рождеством!

В вихре праздничных событий
Пусть сбываются мечты,
Вера в чудо пробудится
Для любви и доброты!

Рождество Христово


Рождество Христово

***
С Рождеством Христовым!
Счастья и здоровья,
И уюта в доме,
И успехов новых.

Свет и веры сила
Благодать умножат,
Чтобы все сложилось —
Пусть Господь поможет!

Рождество Христово

Рождество Христово
***
В этот прекрасный светлый день
Желаю света и любви,
Терпенья, мира и удачи,
Надежды лучика вдали.

Пусть Рождество одарит чудом,
Пусть исполняются мечты.
Пусть каждый день прекрасен будет,
Пускай счастливым будешь ты.

Любви желаю бесконечной,
Улыбок искренних всегда.
И пусть тебя не посещают
Грусть и печали никогда.

Рождество Христово
***
С праздником светлым, с праздником чистым,
С самым душевным, с самым лучистым.
С праздником радостным, самым сердечным,
С самым волнующим и человечным!
Желаю прекрасного только всего.
Христос родился! Славим Его!

Рождество Христово
***
В день священный Рождества
Горит звезда на небосклоне.
Желаем в жизни волшебства,
Гармонии, тепла, уюта в доме.

Пусть светлый праздник принесёт
Здоровье и любовь в ваш дом,
Пусть тень сомнений унесет,
А все плохое станет сном.

Рождество Христово

***
Ходит праздник по планете,
Поступь слышится его:
Праздник ясный, чистый, светлый —
К нам приходит Рождество!

Пусть же счастье будет долгим,
Близкие — здоровы,
Жизнь чудес подарит много —
С Рождеством Христовым!

Рождество Христово
Больше поздравлений и открыток можно найти здесь.

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