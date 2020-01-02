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Украина

Глава комитета Рады объяснила, почему Украина платит пенсии жителям ОРДЛО, получающим выплаты от России

18:58 2 января 2020 203
Галина Третьякова
Инф. «ФАКТОВ»

Во фракции «Слуга народа» считают обоснованным получение жителями оккупированного Крыма двух пенсий — от Украины и от оккупационных «властей». Об этом журналистам заявила глава парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова. Напомним, в конце ноября 2019 года в Раде зарегистрировали законопроект о пенсиях для жителей ОРДЛО.

По ее словам, на данный момент у Украины нет возможности выяснить, платят ли человеку «российскую пенсию» на неподконтрольной территории.

«Мы не признаем оккупанта и его действия, мы не признаем те „пенсии“ и „документы“, мы не признаем то, что там происходит. На техническом уровне мы не будем выяснять, что человеку там платят, а будем обеспечивать его пенсией, потому что это наш гражданин и у нас с ним, как у государства, есть связь», — заявила Третьякова в интервью «Интерфаксу-Украина».

Также она выразила убежденность в том, что выплаты украинским пенсионерам на оккупированных территориях являются неким видом… санкций против РФ.

«Я согласна с тем, что они получают пенсию от российского правительства, пусть они экономически его разоряют и это будет своеобразным видом санкций, который идет на пользу наших граждан, которые там проживают. Пусть получают две пенсии, и хотя бы так Россия компенсирует этим людям те неудобства, которые она им доставила», — пояснила нардеп.

Напомним, ранее советник секретаря СНБО Сергей Сивохо высказался за возобновление выплаты пенсий украинцам непосредственно на оккупированной территории. Он мотивировал это очередями на блокпостах, в которых необходимо стоять раз в 2 месяца. Напротив, в правительстве Украины высказались за возобновление выплат только после деоккупации Донбасса.

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