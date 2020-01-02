Стало известно, когда Украина возобновит выплаты пенсий жителям ОРДЛО

Украина

Решение вопроса с возобновлением выплат пенсий жителям временно неподконтрольных правительству Украины территорий Донбасса связано с деоккупацией отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Ранее советник секретаря СНБО Сергей Сивохо заявлял, что пенсионеры из ОРДЛО «не должны стоять в очередях на блокпостах раз в два месяца, чтобы забрать свои деньги».

Как передает «Интерфакс-Украина», о возобновлении выплат после деоккупации заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба. «Для Евросоюза выплата пенсий на оккупированной территории — правозащитный вопрос, это очень важный нюанс. Они не могут не настаивать на том, что это нужно делать, но они так же понимают, что одно дело хотеть что-то сделать, а другое — это иметь техническую возможность и возможность в плане безопасности. Сейчас, в нынешней реальности, таких возможностей нет», — сказал вице-премьер.

Он напомнил, что в сложившейся ситуации пенсионеры из ОРДЛО могут получать выплаты лишь приехав на подконтрольные территории. Комментируя подачу в Верховную Раду законопроекта о выплате пенсий жителям оккупированных территорий, Дмитрий Кулеба отметил, что такие законодательные инициативы нужны — следует постоянно искать пути решения вопроса. «Но я считаю, что этот вопрос реально может быть решен только в контексте деоккупации», — добавил он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в проекте закона о выплатам пенсий жителям ОРДЛО его авторы предлагают, в частности, дать возможность жителям неподконтрольных территорий докупить стаж без применения санкций, а также рассчитывать на пенсию при потере документов. Также в документе предлагается отменить пенсионерам обязательную регистрацию как ВПО.



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