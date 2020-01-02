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В Судане разбился Ан-12 украинского производства, погибли люди
В Судане, где ранее произошел военный переворот, новый год начался трагически: в четверг, 2 января, на западе страны разбился военный самолет Ан-12, предположительно украинского производства.
Об этом, как передает суданский информационный портал Al Intibaha, сообщил представитель вооруженных сил бригадный генерал Амер Мухаммед аль-Хасан.
По информации телеканала Al Arabiya, на борту находились 15 человек, среди них — трое судей, представитель Всемирной продовольственной программы и еще несколько местных чиновников. Этим же бортом должны были лететь министр юстиции и генеральный прокурор страны, но в последний момент они отказались от полета по рабочим обстоятельствам. Все находившиеся на борту погибли.
Фото с места крушения публикуют местные СМИ.
Самолет, следовавший в Хартум, разбился сразу после взлета в аэропорту Эль-Генейны, административного центра Западного Дарфура, в пяти километрах от взлетно-посадочной полосы. В Дарфур он привез медикаменты и продовольствие и совершал обратный рейс в суданскую столицу.
Причины катастрофы пока не ясны.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Казахстане назвали причину авиакатастрофы, в которой пострадали двое украинцев: ею могла стать ошибка навигационных служб. Это уже третья версия трагедии, выдвинутая следствием. Предыдущие две — ошибка экипажа и технические проблемы с самолетом — также проверяются.
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