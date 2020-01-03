- 01:30 Гори оно огнем: в США пожарные попали в скандал из-за общего снимка перед горящим домом
- 00:50 Поезд в огне: под Николаевом посреди поля загорелся локомотив
- 00:20 Дело об убийстве Шеремета: в Киеве проводился следственный эксперимент
- 02.01 23:55 "Засунула купальник под фуражку": Волочкова разозлила фанатов новым "голым" фото из Таиланда
- 02.01 23:14 В Судане разбился Ан-12 украинского производства, погибли люди
- 02.01 22:57 Прокуроры по "делам Майдана" остаются на своих местах: итоги собеседования в открывшемся Офисе генпрокурора
- 02.01 22:33 Не больше 10 тысяч гектаров в одни руки: у премьера рассказали о трехуровневом ограничении при продаже земли
- 02.01 21:59 Лучший вратарь мира удостоен престижной награды Samba Gold
- 02.01 21:58 "Для меня есть разница, с кем, куда и откуда": Вакарчук резким стихом отреагировал на новогоднее обращение Зеленского
- 02.01 21:16 В ГБР назначили главного по расследованию "дел Майдана"
- 02.01 20:26 Столица Австралии задыхается в дыму пожаров: уровень загрязнения воздуха превышен в десятки раз
- 02.01 20:24 Особенности комендантского часа: боевики пообещали не отправлять «на подвал» поздних прохожих без «паспорта ДНР»
Поезд в огне: под Николаевом посреди поля загорелся локомотив (видео)
В Николаевской области, где недавно на скандально известной автотрассе Н-14 образовалась огромная пробка из груженых фур, произошло новое ЧП: загорелся тепловоз пассажирского поезда Харьков-Херсон.
Это произошло вблизи станции Любино в Снигиревском районе, передает ТСН.
Сообщается, что машинист и проводники принялись самостоятельно тушить огонь, но не справились, поэтому приехали спасатели.
Огонь пылал час.
К счастью, обошлось без пострадавших и даже без эвакуации.
Через четыре часа до конечной станции поезд доставил другой тепловоз. Предварительная причина пожара — короткое замыкание высоковольтного кабеля.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что «Укрзалізниця» признала резкое увеличение количества пожаров в пригородных электричках в 2019 году — за год их зафиксировано шесть,
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Здравствуй, ОРДО, Новый год: главарь "ДНР" вдвое повышает стоимость проезда в общественном транспорте (фото)
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».