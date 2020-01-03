Происшествия

Поезд в огне: под Николаевом посреди поля загорелся локомотив (видео)

В Николаевской области, где недавно на скандально известной автотрассе Н-14 образовалась огромная пробка из груженых фур, произошло новое ЧП: загорелся тепловоз пассажирского поезда Харьков-Херсон.

Это произошло вблизи станции Любино в Снигиревском районе, передает ТСН.

Сообщается, что машинист и проводники принялись самостоятельно тушить огонь, но не справились, поэтому приехали спасатели.

Огонь пылал час.

К счастью, обошлось без пострадавших и даже без эвакуации.

Через четыре часа до конечной станции поезд доставил другой тепловоз. Предварительная причина пожара — короткое замыкание высоковольтного кабеля.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что «Укрзалізниця» признала резкое увеличение количества пожаров в пригородных электричках в 2019 году — за год их зафиксировано шесть, т. е. вдвое больше, чем в 2018 году. Об этом написал директор по развитию бизнеса перевозчика Андрей Рязанцев. По его словам, причиной является крайняя изношенность подвижного состава.

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