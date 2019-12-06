Украинские электрички стали гореть вдвое чаще: названа причина

Украина

«Укрзалізниця» признала резкое увеличение количества пожаров в пригородных электричках в 2019 году — за год их зафиксировано шесть, т. е. вдвое больше, чем в 2018 году. Об этом в колонке для LIGA.net написал директор по развитию бизнеса перевозчика Андрей Рязанцев.

По его словам, причиной является крайняя изношенность подвижного состава.

«С начала года зафиксировано шесть таких случаев. Все это является следствием того, что пригородный железнодорожный парк уже на пике изношенности», — констатировал железнодорожник.

Так, степень изношенности дизель-поездов составляет 92,4%, электропоездов — 88,8%.

Старейший дизель-поезд, находящийся в эксплуатации в Украине, был построен еще в 1967 году, а электропоезд — в 1960 году.

Напомним, только минувшим летом в Украине произошло несколько резонансных пожаров в электричках. Так, в конце июня в Днепропетровской области в утренний «час пик» горела электричка, направляющаяся в Днепр. В соцсетях очевидцы написали, что пассажиры прыгали из вагонов на свой страх и риск, тогда как автоматическая система пожаротушения не сработала.

А 31 июля произошел масштабный пожар в электропоезде Казатин-Жмеринка. Тогда в «Укрзалізнице» заявили, что источник огня был занесен в поезд извне.



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