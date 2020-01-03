Шоу-бизнес

Всего будет шестеро: Ким Кардашьян и Канье Уэст станут родителями в пятый раз

Подарившая дочери на Рождество сумку за 10 тысяч долларов и жакет Майкла Джексона за 65 тысяч Ким Кардашьян снова намерена стать матерью: вместе с мужем Канье Уэстом они решили в 2020 году завести еще одного ребенка.

Об этом порталу RadarOnline.com сообщил приятель семьи, пишет КП.

По его словам, в 2020 году модель и рэпер намерены родить еще одного ребенка, обратившись к услугам суррогатной матери.

При этом процесс зачатия звездная пара намерена начать немедленно.

У пары уже есть 6-летняя дочь Норт, 4-летний сын Сэйнт, 2-летняя дочь Чикаго и 8-месячный Псалм. Старших детей — Норт и Сэйнта — Ким родила сама. А вот третью дочку Чикаго и четвертого сына Псалма им выносила и родила суррогатная мать. Нанять сурмаму Кардашьян решила из-за осложнений двух первых беременностей: после вторых родов ей сделали сложную операцию, во время которой модель чуть не умерла. У нее диагнострировали приращение плаценты — когда плацента врастает в ткань стенки матки, и это может стать причиной сильного кровотечения.

Врачам приходится удалять ее хирургическим путем. Тем не менее, Ким была готова снова сделать операцию на матке, чтобы родить самой в третий раз. Но врачи категорически запретили ей рисковать здоровьем.

Но Ким Кардашьян не раз говорила в интервью, что ее муж хочет шестерых детей — он считает это число идеальным.

Кроме того, у такой спешки есть еще одна причина: в 2020 году Ким Кардашьян отметит 40-летие, поэтому считает, что у нее осталось совсем немного времени, чтобы попытаться снова стать матерью.

Во сколько супругам обойдется рождение пятого малыша, пока неизвестно. Но, надо полагать, что не дешевле появления на свет их третьего ребенка — дочки Чикаго. Звездная пара наняла женщину, готовую выносить плод, за 113 тысяч долларов. Супруги заплатили специальному агентству по подбору подходящих для материнства кандидатур 70 тысяч долларов. Самой суррогатной маме они выплачивали по четыре с половиной тысячи ежемесячно и еще 45 тысяч — после рождения ребенка.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что четвертый ребенок знаменитой пары родился совсем недавно — в мае 2019 года.

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