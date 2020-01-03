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«Предшественница» фигуристки Татьяны Навки, бывшая жена Дмитрия Пескова Екатерина Солоницская, с которой он развёлся семь лет назад, нанесла ответный удар всем сторонникам запрета сниматься голыми после 40 лет.

Его инициатором выступила телеведущая Ксения Собчак, которая резко осудила женщин из категории 40+ за фото в обнажённом виде, пишет «Яндекс.новости».

«По моим наблюдениям, чем интереснее и насыщеннее у человека собственная жизнь, тем меньше внимания он уделяет жизням других, и чем человек интеллигентнее и образованнее, тем менее он склонен осуждать. Свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого. До тех пор, пока это не мешает остальным, взрослый человек волен делать то, что считает нужным», — написала Солоницская в колонке для журнала «Tatler».

В решении вопроса, стоит ли женщинам оголяться на потребу публики, по мнению Екатерины, нет чёткого ответа. Она выступает против любой крайности, доказывая на собственном примере, что откровенные снимки могут быть высокохудожественными. Солоницская поделилась несколькими кадрами, на которых позирует полностью обнажённой, лежа в ванной с пеной.

«Пока Россия не придет к золотому правилу классической античности — умеренность во всем, думаю, мы будем свидетелями еще многих баттлов, участники которых будут на разрыв отстаивать крайности своих суждений», — подвела итог бывшая жена Пескова.

Издание напоминает, что Дмитрий Песков и Екатерина познакомились, когда Солоницкой было 14 лет. Четыре года будущий супруг галантно за ней ухаживал, а после они поженились. Пара прожила в браке девятнадцать лет. У пары родилось трое детей. Сейчас Екатерина живет во Франции и занимается благотворительностью.

Екатерину поддержали подписчики. «Выставлять или нет своё обнаженное тело после 40+ это дело каждого. И главное здесь не возраст мне кажется, а вульгарность. И в 20 лет, обнажившись, можно выглядеть вульгарно, а можно и в 40+ так красиво обнюдиться, как например фото к данному посту, что и 18летняя обзавидуется. Решение выставлять или нет на показ всему инстаграму своё тело — дело каждого. И раз выставил, то не понимаю почему „обиженная“ стороны в этом споре начала вдруг оправдываться. Почему мнение кого-то важнее мнения самого себя о себе и собственного решения, тем более, что „обвинитель“ вовсе не невинный ангелочек … счастливого Нового года!», «Катя простите за фамильярность, но правда большая молодец, вы птица феникс, вы оптимист, вы суперр мама, спасибо вам за ваш Инстаграм и открытость, любви вам день за днём!!!», — оставляют комментарии под снимками Екатерины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в середине декабря Собчак жёстко высмеяла женщин бальзаковского возраста, демонстрирующих публике фото эротического характера. Это запустила волну бурного обсуждения темы дискриминации слабого пола по возрастному признаку. Многие звёзды шоу-бизнеса приняли высказывание Ксении на свой счёт и затаили на неё обиду.

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