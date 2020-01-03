- 09:43 Россия прекратила поставки нефти в Беларусь
- 09:37 Похудевшая Селена Гомес засветилась в бикини на Гавайях
- 09:35 В 2020-м полетов не будет: открытый меньше года назад аэропорт «Полтава» снова закрыли на ремонт
- 09:23 "Боевые якуты" Путина, воюющие на Донбассе, "засветились" на ТВ
- 09:09 Пара влюбленных не узнала предложившую им помощь Меган Маркл, засмотревшись на ее подругу
- 08:43 В Украине стартовала регистрация на пробное ВНО: названы даты и цены
- 08:23 В Киеве бандиты терроризируют рынок, требуя с продавцов дань — 10 тысяч долларов в месяц
- 08:12 Вопросы без ответов: что делать с памятниками боевикам «ДНР»-«ЛНР» после возвращения Донбасса в Украину
- 08:10 Легкие рецепты блюд на Рождество: быстро и просто
- 08:07 В колбасе высшего сорта — перемолотые кости, лапы и головы: шокирующие результаты журналистского расследования
- 07:59 США нанесли ракетный удар по Багдаду, среди убитых — иранский генерал
- 07:26 Затишье перед похолоданием: синоптик рассказала, какой будет погода на уик-энд
"Боевые якуты" Путина, воюющие на Донбассе, "засветились" на ТВ
В сеть выложили видео с наемниками Путина из Республики Саха (Якутии), которые воюют в рядах боевиков на Донбассе. Кстати, один из «боевых якутов» в 2018 году сдался полиции в Донецкой области.
Видео разместил на своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц»). «Хроники «гражданской» войны или как в Республике Саха России рассказывают об участии ее граждан в боевых действиях на Донбассе в составе оккупационных сил и сотрудничестве с «ДНР», — комментирует видео Анатолий Штефан.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на одном из якутских сайтов выложили видео, снятое на Донбассе в 2015 году — во время боев за Дебальцево. Российский оккупант, снявший это видео, показывает, что в боевых действиях участвует житель Республики Саха.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Здравствуй, ОРДО, Новый год: главарь "ДНР" вдвое повышает стоимость проезда в общественном транспорте (фото)
Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...