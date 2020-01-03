23.50 / 24.49 26.12 / 27.24
Киев: -1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

"Боевые якуты" Путина, воюющие на Донбассе, "засветились" на ТВ

9:23 3 января 2020 741
Боевики из Якутии
Инф. «ФАКТОВ»

В сеть выложили видео с наемниками Путина из Республики Саха (Якутии), которые воюют в рядах боевиков на Донбассе. Кстати, один из «боевых якутов» в 2018 году сдался полиции в Донецкой области.

Видео разместил на своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц»). «Хроники «гражданской» войны или как в Республике Саха России рассказывают об участии ее граждан в боевых действиях на Донбассе в составе оккупационных сил и сотрудничестве с «ДНР», — комментирует видео Анатолий Штефан.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на одном из якутских сайтов выложили видео, снятое на Донбассе в 2015 году — во время боев за Дебальцево. Российский оккупант, снявший это видео, показывает, что в боевых действиях участвует житель Республики Саха.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Флаги Эстонии и России

От России потребовали отдать часть двух областей: что происходит

троллейбус в Донецке

Здравствуй, ОРДО, Новый год: главарь "ДНР" вдвое повышает стоимость проезда в общественном транспорте (фото)

Курица в маринаде

Легкие рецепты блюд на Рождество: быстро и просто (фото)

коммунальные услуги, пенсия

Пенсии, стаж, налоги и коммунальные услуги: какие изменения нас ждут в 2020 году

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер