"Боевые якуты" Путина, воюющие на Донбассе, "засветились" на ТВ

Украина

В сеть выложили видео с наемниками Путина из Республики Саха (Якутии), которые воюют в рядах боевиков на Донбассе. Кстати, один из «боевых якутов» в 2018 году сдался полиции в Донецкой области.

Видео разместил на своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц»). «Хроники «гражданской» войны или как в Республике Саха России рассказывают об участии ее граждан в боевых действиях на Донбассе в составе оккупационных сил и сотрудничестве с «ДНР», — комментирует видео Анатолий Штефан.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на одном из якутских сайтов выложили видео, снятое на Донбассе в 2015 году — во время боев за Дебальцево. Российский оккупант, снявший это видео, показывает, что в боевых действиях участвует житель Республики Саха.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter