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Россия прекратила поставки нефти в Беларусь

9:43 3 января 2020 1194
Нефтепровод
Инф. «ФАКТОВ»

С 1 января 2020 года в Беларуси, ранее заявлявшей о планах начать импорт нефти, альтернативной российской, через порты стран Балтии или Украины, нефтеперерабатывающие заводы прекратили получать нефть из России.

Как сообщает Tut. by, Минск и Москва до сих пор никак не могут договориться по поводу цены на нефть, тарифа на транзит через территорию Беларуси, а также о компенсации за ухудшение экономики белорусских НПЗ после проведения налогового маневра в России.

Известно, что белорусский президент Александр Лукашенко на совещании с руководством нефтехимического комплекса страны поручил в ближайшие дни обеспечить поставку нефти из альтернативных источников. Издание уточняет, что прежде всего речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода «Дружба».

По некоторым данным, что у белорусских НПЗ есть запасы нефти, и что пока что они работают в штатном режиме.

Тем временем в российской «Транснефти» заявили, что компания не получала заявки от нефтяных компаний России на поставки на НПЗ Белоруссии с 1 января, и что транзит российской нефти через белорусские территории осуществляется в полном объеме.

Материал об отношениях между Россией и Беларусью «Путин продолжит давить на Лукашенко: причины провала „интеграции“ России с Беларусью» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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