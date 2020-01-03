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- 10:10 В Мариуполе "борцы с алкоголизмом" разгромили кафе и избили посетителей: в сети появилось видео нападения
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В Мариуполе "борцы с алкоголизмом" разгромили кафе и избили посетителей: в сети появилось видео нападения
В сеть выложили видео, на котором запечатлен предновогодний разгром кафе в Мариуполе парнями в масках и шапках Санта Клауса. Ранее в Киеве хулиганы устроили погром в кафе на Позняках.
Как сообщает «Сайт города Мариуполя», ЧП произошло еще 28 декабря, когда неизвестные избили посетителей кафе, забрызгали их слезоточивым газом, а также уничтожили имущество торгового заведения. Похожие нападения произошли и в других районах Мариуполя.
По предварительной информации, во время нападения пострадали трое посетителей и женщина, работающая в кафе — осколками стекла ей повредило лицо. «По словам правоохранителей, почерк преступников похож на тех, кто несколько лет назад громил залы игровых автоматов. В свою очередь глава мариупольской ячейки «Национального корпуса» Антон Требухов в комментарии 0629 заявил, что «НК» к этому преступлению не причастен. Отрицают свое участие в нападении на кафе и представители «Национальных дружин», — говорится в сообщении.
А уже после Нового года в сети появилось видео, снятое во время нападения на кафе. И называется оно… «Новогодняя сказка от Национальных дружин». В ролике подчеркивается, что таким образом нападавшие борются с алкоголизмом в городе.
В полиции сообщили, что по данным фактам открыты уголовные производства по ст. 296 ч. 2 УК (хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишения свободы на срок до 4 лет.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Мукачево группа молодых людей зашла в кафе и избила посетителей. Причем, досталось людям, сидевшим за разными столиками.
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