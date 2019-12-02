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В сети появилось видео погрома кафе на киевских Позняках
В сети появилось видео массового погрома и побоища на киевских Позняках, которыми завершились предыдущие выходные.
Видеоролик опубликовал ресурс Киев оперативный.
«Полный трэш: появилось видео вчерашнего погрома в ресторане быстрого питания MisterCat (Позняки), а именно — момент, где автомобиль BMW влетает в двери заведения», — говорится в подписи к видео.
Более полную картину произошедшего ночью бесчинства помогает установить сообщение столичной полиции. Согласно ему, среди ночи правоохранителям поступила информация о драке в кафе на улице Срибнокильской в Дарницком районе. Заявительница сообщала, что посетители напали на сотрудников частной охранной фирмы, а также автомобилем повредили ограждение учреждения.
На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что группа лиц грубо нарушала общественный порядок, при этом действия хулиганов сопровождались «дерзостью и исключительным цинизмом». В частности, они повредили имущество заведения питания и входные двери помещения автомобилем BMWи скрылись с места происшествия. Во время драки в данном заведении получили телесные повреждения восемь работников заведения.
Полиция установила личность владельца иномарки, им оказался 39-летний киевлянин. Также устанавливает других лиц, причастных к правонарушению.
«В настоящее время следственным отделом Дарницкого управления полиции решается вопрос о внесении указанного уголовного преступления в Единый реестр досудебного расследования по предварительному квалификацию ч.2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины и проведения дальнейшего расследования», — говорится в сообщении правоохранителей.
Напомним, что ранее «ФАКТЫ» писали о другом развлечении столичных мажоров: в центре Киева группа молодежи разгромила номер отеля, который сняли для «празднования».
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