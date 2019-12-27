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Происшествия

В Мукачево неизвестные избили посетителей кафе: в сеть попало видео

16:39 27 декабря 2019 293
Драка в кафе
Инф. «ФАКТОВ»

В Мукачево группа молодых людей зашла в кафе и избила посетителей — это ЧП зафиксировали камеры видеонаблюдения. Ранее во Львове компания нетрезвых молодых людей в кафе избила пожилого мужчину и его жену за сделанное замечание.

Записи с камер обнародовало издание Mukachevo.net. Сообщается, что этот инцидент произошел в кафе «Верония», что в микрорайоне Росвигово.

На видео видно, что нападавшие били людей, которые сидели в кафе за разными столиками. Вместе с тем в полицию никаких заявлений по поводу драки не поступало. Также не было и сообщений из больниц о том, что кто-то получил травму. Известно лишь, что правоохранители проводят проверку.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Добропольском районе Донецкой области пьяные подростки ворвались в квартиру и избила хозяев дома. Подростки разгромили жилье, снимая это на видео.

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