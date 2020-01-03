Убийство Сулеймани: в Конгрессе США заговорили о "катастрофической войне на Ближнем Востоке"

Мир

Гибель иранского генерала Касема Сулеймани в результате авиаударов ВВС США по территории аэропорта в Багдаде вызвала бурную реакцию у американский политиков, сообщает УНН со ссылкой на The Hill.

Одни считают, что эта операция может стать сильным сдерживающим фактором для «иранских марионеток» в Ираке. Так, старший сенатор США от штата Южная Каролина, республиканец Линдси Грэм заявил, что «цена убийств и нанесения ранений американцам только что резко возросла», и что «Сулеймани был одним из самых безжалостных и злобных членов режима аятоллы», на руках которого кровь американцев.

В то же время старший сенатор от штата Нью-Мексико, представляющий Демократическую партию, Том Юдалл считает, что эта операция может поставить американские силы и граждан «под угрозу и, вполне возможно, погрузить нас в очередную катастрофическую войну на Ближнем Востоке, о которой американский народ не просит и которую он не поддерживает».

А конгрессмен-демократ Сет Моултон, в свое время воевавший в Ираке, назвал Касема Сулеймани «врагом США». «Но вопрос, с которым мы годами боролись в Ираке, состоял в том, как убить больше террористов, чем мы создаем. Это открытый вопрос сегодня вечером, когда мы ждем реакцию Ирана на эскалацию Дональда Трампа, которая может разжечь региональную войну, при отсутствии стратегии со стороны администрации», — добавил он.

В свою очередь младший сенатор США от штата Коннектикут Крис Мерфи добавил: «Сулеймани был врагом Соединенных Штатов. Это не вопрос. Вопрос в том, что это — как следует из сообщений — Америка только что убила, без разрешения Конгресса, второго по могуществу человека в Иране, сознательно решив начать потенциальную массивную региональную войну?»

Кстати, в сети обратили внимание на то, что американский президент Дональд Трамп, длительное время не появлявшийся в Twitter, вскоре после авиаудара ВВС США опубликовал следующий пост.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя гибель генерала Сулеймани, отметил, что это событие сосредоточит внимание мирового сообщества на Ближнем Востоке и повлияет на цены на нефть.

Події в Багдаді, зокрема, вбивство Сулеймані, ще більше змінять фокус уваги на Близький Схід і Африку, динаміку цін на нафту та зроблять РФ ще впливовішим гравцем на Близькому Сході. Для України це означає, що ми прямуємо до складних часів — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) January 3, 2020

Кстати, уже появилась информация о том, что цены на нефть поднялись до 68,2 доллара за баррель.

Тем временем в посольстве США в Ираке призвали соотечественников покинуть территорию страны в связи с опасностью новой войны на Ближнем Востоке. Тем, кому не удастся улететь из страны, рекомендуют ехать в соседние страны наземным транспортом, передает dailystar.

В Иране власти объявили общенациональный трехневный траур и пообещали отомстить за гибель Сулеймани. А в Израиле проведут экстренное совещание с военным руководством и главами спецслужб для обсуждения вопросов безопасности в связи с убийством Сулеймани в Багдаде. По некоторым данным, туристам запретят посещение горы Хермон.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в столице Ирака Багдаде демонстранты устроили акцию под посольством США, в результате которой охрана отступила на территорию дипмиссии, а американский посол покинул здание.

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