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Мир

США нанесли ракетный удар по Багдаду, среди убитых — иранский генерал

7:59 3 января 2020 565
Аэропорт Багдада
Инф. «ФАКТОВ»

В ночь на пятницу, 3 января, вскоре после попытки штурма здания посольства США в Ираке, ВВС США нанесли авиаудар по территории международного аэропорта в Багдаде.

По информации Reuters, ракеты разорвались недалеко от грузового терминала. Сообщается, что погибли от пяти до восьми человек, более десяти получили ранения. Среди погибших называют имя командующего иранскими «Силами аль-Кудс» Касема Сулеймани. Вместе с ним был убит заместитель командира «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Муандис.

Кстати, в США заявляли, что Сулеймани разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и всем регионе.

В то же время министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал генерала Сулеймани «наиболее эффективным борцом против «Исламского государства», обвинил США в террористическом акте и возложил на Америку ответственность за все последствия «разбойничьего авантюризма».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Госсекретарь США Майк Помпео отложил свой визит в Украину в ряд других государств из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Фото из Википедии.

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