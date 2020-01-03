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Бывшая любовница Леонардо Ди Каприо впечатлила стройной фигурой в 51 год (фото)
Датская супермодель Хелена Кристенсен опубликовала в соцсетях свои снимки в купальнике, сделанные во время отдыха на Багамах, где она встречала Новый год. Поклонники пришли в восторг от стройной фигуры 51-летней Хелены и засыпали ее комплиментами.
В прошлом году Кристенсен раскритиковала бывшая редактор британского Vogue Александра Шульман, назвав модель вульгарной за то, что она появилась на публике в кружевном бюстье. «То, что вы носили в 30 лет, никогда не будет выглядеть также на вас спустя 20 лет. Одежда не врет», — заявила Шульман.
В защиту Хелены тогда выступили многие ее коллеги. Так, 53-летняя канадская модель Линда Евангелиста назвала ее Кристенсен богиней, а также сказала, что Александре должно быть стыдно.
Хелена Кристенсен в 1990-х встречалась с актером Леонардо Ли Каприо, который моложе ее на шесть лет. В настоящее время у 45-летнего Леонардо роман с 22-летней моделью Камилой Морроне. Они вместе отдыхают сейчас на острове Сен-Бартелеми в Карибском море. К слову, сам актер, как отмечают его поклонники, находится не в лучшей физической форме. И ему явно не помешали бы занятия в тренажерной зале.
Ранее, как писали «ФАКТЫ», Ди Каприо заподозрили в романе с Кендалл Дженнер, однако последние снимки доказали, что он все еще вместе с Камилой.
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