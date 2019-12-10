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- 10:54 Держались за руки: Леонардо Ди Каприо заподозрили в романе с Кендалл Дженнер
Держались за руки: Леонардо Ди Каприо заподозрили в романе с Кендалл Дженнер (фото)
Голливудского сердцееда Леонардо Ди Каприо заподозрили в романе с американской моделью Кендалл Дженнер. 45-летний Леонардо и 24-летняя Кендалл были в числе гостей на вечеринке в Майами. Как говорят свидетели, они пили вместе, разговаривали, смеялись и вовсю флиртовали. Как сообщает издание Radar Online, они также держались за руки и трогали друг друга за плечи. И выглядело это вовсе не так уж невинно.
О том, что Ди Каприо положил глаз на Кендалл, младшую сестру Ким Кардашьян, начали поговаривать еще в мае этого года, когда оба они были на кинофестивале в Каннах. Уже тогда Ди Каприо живо интересовался красоткой. Он даже взял у нее номер телефона.
Официальная подруга Ди Каприо, 23-летняя аргентинская модель Камила Морроне, пока ее бойфренд веселился в Майами, была в отъезде — она посетила кинофестиваль в Марокко.
Буквально на днях Камила, которая называет себя падчерицей кинозвезды Аль Пачино, утверждала, что ее вовсе не смущает большая разница в возрасте с ее возлюбленным. «Каждый должен встречаться с тем, с кем он хочет», — сказала она.
Леонардо и Камилла вместе с 2017 года. Поговаривали, что актер наконец остепенился и готов обзавестись женой и детьми. Однако теперь в этом возникли сомнения.
Ранее у Ди Каприо было множество романов с моделями — в том числе с Хеленой Кристенсен, Жизель Бюндхен, Бар Рафаэли, Блейк Лайвли, Эрин Хитертон, Тони Гаррн, Ниной Агдал, Лореной Рэй.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Камила показала идеальную фигуру в мини-бикини, а Леонардо — пивной живот.
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