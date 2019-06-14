Порой мне нужен кто-то, чтобы просто вместе посмотреть телевизор, — Леонардо Ди Каприо

Интервью со звездой

Леонардо Ди Каприо в этом году отмечает 30-летие творческой карьеры. Начиналась она с небольших ролей в телесериалах, в том числе в «Санта-Барбаре». Первой по-настоящему большой работой Лео был ужастик «Зубастики 3». Прорывом для него стал 1993 год. Тогда вышли в прокат сразу два фильма — «Жизнь этого парня» режиссера Майкла Кейтон-Джонса и «Что гложет Гилберта Грэйпа?» Лассе Халльстрема. Ди Каприо не потерялся ни на фоне Роберта де Ниро, ни на фоне Джонни Деппа. Критики заговорили о молодом талантливом драматическом актере. Лео продолжал радовать своих поклонников прекрасными актерскими работами в «Полном затмении», «Дневнике баскетболиста», «Комнате Марвина». Он сыграл Ромео у Базза Лурманна. А потом в прокат вышел «Титаник». Феноменальный успех этого фильма стал своеобразным проклятием для молодого актера. О его предыдущих работах тут же забыли. Люди запомнили только его Джека Доусона. Многие даже не знали имени актера. Говорили: «А! Это тот парень из „Титаника“!» Лео пришлось несладко. Конечно, предложения посыпались на него со всех сторон, но все видели только его внешность. И роли предлагали соответствующие. Медленно и упорно Ди Каприо доказывал, что он отличный драматический актер. Одним из первых в него поверил Мартин Скорсезе. Однако проклятие «Титаника» не спешило уходить. Оно проявилось в том, что Ди Каприо никак не удавалось получить «Оскар». «Титаник» номинировался на 14 премий Американской киноакадемии, но в этом длинном списке места для Лео не нашлось. Потом его трижды выдвигали на соискание главной кинопремии в мире («Авиатор», «Кровавый алмаз», «Волк с Уолл-стрит»), но «Оскар» доставался другим. И только в 2016 году Ди Каприо наконец получил заветный трофей. Успех ему принесла главная роль в фильме «Выживший», который снял Алехандро Иньяритту. Лео крайне редко дает интервью. А если соглашается, то игнорирует вопросы о личной жизни. Ди Каприо — закоренелый холостяк. Никогда не был женат, при этом романов на его счету превеликое множество. В статусе его невесты или девушки побывали едва ли не все топ-модели. Началось с бразильянки Жизель Бюндшен. Они познакомились в 2000 году и встречались на протяжении пяти лет. Затем Ди Каприо влюбился в израильскую супермодель Бар Рафаэли. Их роман длился почти шесть лет. Потом подружки менялись ежегодно. Это были сплошь длинноногие красотки, рекламирующие белье и купальники. В настоящее время Лео встречается с моделью и актрисой Камилой Морроне. 16 июня ей исполняется 22 года. Камила родом из Аргентины. Ее мать Люсила Полак — подруга Аль Пачино. Они уже много лет вместе, но свои отношения не оформили. Это не мешает Камиле называть Пачино своим отчимом. Лео и Аль вместе снимались в «Отступниках» и хорошо знают друг друга. По слухам, Аль Пачино серьезно поговорил с Ди Каприо относительно Морроне. Не захотел Лео отвечать на вопросы о своей личной жизни и в интервью, эксклюзивное право на публикацию которого в Украине «ФАКТЫ» получили от The Interview People. Зато рассказал о том, как ему работалось вместе с Брэдом Питтом на съемках фильма «Однажды в Голливуде».

«У Тарантино сразу есть полное понимание истории, которую он рассказывает. Поэтому каждый его фильм — произведение искусства»

— Лео, ваш новый фильм «Однажды в Голливуде» сейчас у всех на устах. Его премьера состоялась в Каннах, где он принимал участие в основной конкурсной программе кинофестиваля. И там на красной дорожке вы появились с Брэдом Питтом. Публика была в восторге. Вы ведь впервые работали вместе?

— Да, до сих пор не приходилось.

— И каково это, когда два кинотитана оказываются рядом на съемочной площадке?

— Титана? По-моему, вы преувеличиваете. Скажу, что нам с Брэдом интересно работать вместе. Это было здорово. Мы же примерно в одно время начинали карьеру — в 90-х. Оказалось, у нас одинаковый творческий подход к работе над ролью. Мы стараемся сначала узнать как можно больше о своем персонаже. Если этого нет в сценарии, придумать ему прошлое. Это помогает глубже понять и раскрыть характер. Объяснить себе самому мотивацию поступков человека, которого играешь. В данном случае наши персонажи тесно переплетены в картине. И мы с Брэдом постоянно обменивались впечатлениями, идеями, порой подсказывали друг другу. Квентин Тарантино, режиссер фильма, раздал каждому актеру папку со своими замечаниями и пожеланиями относительно роли. Брэд взял мою папку, а я — его. Потом мы все детально обсудили. Короче, было очень интересно. Брэд — великолепный актер и партнер. Настоящий профессионал. Мне кажется, мы вдвоем смогли показать хорошую игру.

Снявшиеся в фильме «Однажды в Голливуде» Марго Робби, Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо были на премьере картины на Каннском фестивале 21 мая нынешнего года

— С Тарантино вы уже работали прежде. Вам понравилось?

— Да, мы снимали «Джанго освобожденный». Квентин помешан на мельчайших деталях. Это упрощает задачу для актера. Режиссер четко объясняет, чего он от тебя добивается. У Тарантино сразу есть полное понимание истории, которую он рассказывает. Именно поэтому каждый его фильм — произведение искусства.

— «Однажды в Голливуде» — тоже?

— Конечно. Это дань уважения тем актерам, которые были забыты. Но от этого они не стали менее талантливы. Тарантино по-настоящему любит кино. Он знает о нем все. И это не только фильмы, режиссеры, актеры. Он как ходячий архив! У этого парня есть такие записи музыки и песен к фильмам, о которых я никогда не слышал. Таких режиссеров очень-очень мало. Может быть, еще только Мартин Скорсезе. Они оба с самого детства были погружены в волшебство кино. Оно попало в их ДНК. Стало смыслом жизни. Честно, не знаю, как еще это описать словами. Скажу только, что само знакомство с такими людьми уже большая удача. А шанс работать вместе — настоящее счастье.

— Сколько фильмов вы сняли со Скорсезе?

— Давайте вспомним. Первым был «Банды Нью-Йорка». Затем «Авиатор», «Отступники», «Остров проклятых», «Волк с Уолл-стрит». Хотелось бы еще.

22-летняя модель и актриса Камила Морроне из Аргентины — нынешняя возлюбленная 44-летнего Леонардо. Фото Getty Images

— По вашему мнению, о чем снял фильм Тарантино?

— О смелости, мужестве.

— А что такое мужество для вас?

— Говорить правду. Неважно кому и неважно, к каким последствиям это может привести. Даже если эта правда сделает тебя непопулярным, приведет к краху карьеры. Да, именно так. Мужество — это говорить правду!

— Лично для вас это легко?

— Далеко не всегда. Но это необходимо, разве нет? Слава Богу, есть пресса. Конечно, есть и фейковые новости, как говорит наш президент. Даже двойные фейковые новости. И это еще больше усиливает значение правды в наше время. Иногда мне кажется, что пора запатентовать само понятие «новость». Четко определить, какой она должна быть.

«Я оказался в нужное время в нужном месте»

— Вам тяжело от бремени славы?

— Знаете, это непростая дилемма. Я — актер. И моя профессия мне нравится. Это смысл моей жизни. Но это неизбежно связано со славой, популярностью. Если их у тебя нет, значит, ты ничего не добился. А раз добился, приспосабливайся, терпи. Взять хотя бы персонажей, которых мы сыграли с Брэдом сейчас. Мы много говорили с ним об этом. Мой герой — актер, который теряет популярность. Он активно работал, многого добился, но потом что-то пошло не так. И это психологически очень тяжело. Брэд и я пришли к выводу, что одних способностей мало. Нужна еще удача, его величество случай. У меня полно знакомых, хороших актеров, уверяю вас, которые все еще ждут своего случая.

— Вам он уже улыбнулся.

— Да, мне повезло. Оказался в нужное время в нужном месте. Но главное другое — мне повезло стать хозяином собственной жизни. Это и есть главная удача. Мне говорят, что везение у меня в крови. Спорить не стану. Но все равно, уже попав в этот элитный клуб, я каждый день спрашиваю себя: «Приятель, ты надолго здесь задержался?» Только упорная работа дает тебе возможность остаться на достигнутой высоте.

В фильме «Однажды в Голливуде» Ди Каприо сыграл бывшую звезду вестернов Рика Далтона

— Сейчас много говорят о том, что Голливуд меняется. Вы лично это почувствовали?

— Безусловно. Старая система голливудских студий превратилась в ископаемое. А мы продолжаем снимать фильмы по накатанному шаблону. Мне это не нравится. Хочется смотреть в будущее. Думаю, появление новых игроков, таких как Netflix, Amazon, Hulu, многое изменит.

— А что не устраивает вас в старой системе?

— Я постоянно испытываю страх, что продюсеры в потоке ширпотреба, приносящего им неплохие деньги, умышленно или неумышленно пропускают что-то уникальное, такое, что может стать подлинным шедевром. Давайте вспомним, о чем мы говорили сегодня сначала. Кино — это прежде всего искусство. А уже потом бизнес. Появление здоровой конкуренции в лице новых игроков позволяет нам сегодня снимать то, о чем еще пять лет назад мы даже не мечтали.

«У многих звезд Голливуда имелись свои постоянные дублеры»

— В «Однажды в Голливуде» Брэд Питт играет вашего дублера. Уже это звучит довольно весело. Вы признались, что нашли с ним общий язык.

— Я бы сказал, мы стали друзьями.

— А в реальной жизни какие отношения связывают вас с каскадерами? У вас есть или, может, был постоянный дублер?

— Так было раньше. Это и показал Тарантино. У многих звезд Голливуда имелись свои постоянные дублеры. Они не только выполняли трюки за актеров. На этих людей можно было положиться в любой трудной ситуации. Такие отношения давно уже стали историей. Сегодня актеры порой даже не знают имен каскадеров, которые падают и получают за них синяки и ушибы. А вот Стив Маккуин (легендарный голливудский актер, снимался преимущественно в детективах, боевиках, криминальных драмах. — Ред.) дружил со своим дублером. Это было подлинное партнерство.

— Такое, как у ваших с Питтом персонажей в фильме?

— Да. Герой Брэда не только выполняет трюки за моего героя. Он еще и телохранитель, и человек, которому можно излить душу. Порой он берет на себя функции психоаналитика. Думаю, это настоящая дружба.

Кадр из фильма «Однажды в Голливуде»

— Вам когда-нибудь приходилось работать с таким каскадером?

— Думаю, да. Однажды мы снимали в Африке на протяжении восьми месяцев (фильм «Кровавый алмаз». — Ред.). Со мной работал такой парень. Когда нужно было, он молчал. Просто находился рядом. А мог просто сесть и смотреть со мной телевизор, если мне не хотелось находиться в одиночестве.

— Вы уже много лет в кинобизнесе. Какой совет дали бы самому себе в начале карьеры, если бы представилась такая возможность?

— Просто наслаждайся процессом! Да, нужно двигаться вперед, добиваться поставленной цели, но очень важно получать удовольствие от поездки. Говорю это совершенно серьезно.

— Вам больше нравится Голливуд 60-х, такой, каким он показан в фильме Тарантино, или современный?

— Мне нравится Голливуд. И все. Как место, где снимают кино. Показанное в нашем фильме время было переломным для Америки, для Лос-Анджелеса. Сейчас тоже переломный период в истории. И это круто. Мне это нравится.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали интервью со звездой Голливуда Джорджем Клуни, который рассказал о своих ролях, семье и дружбе с принцем Гарри и Меган Маркл.

Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ» (оригинал Suzy Maloy/ The Interview People)



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter