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Люди и звери

Владельцем тигров, обнаруженных на Жуковом острове в Киеве, оказался бывший светский лев

12:36 3 января 2020 124
Тигр
Инф. «ФАКТОВ»

Удалось установить владельца шести тигров, которых нашли запертыми в ржавых вольерах на Жуковом острове в Киеве.

По информации издания «Столичный регион», хозяином хищников оказался владелец резиденции Tiger President Club Владимир Буланьков. Эти животные были украшением элитного комплекса — здесь часто отдыхали известные персоны, которые, по словам хозяев, «привыкли получать от жизни все, а также жить и отдыхать красиво».

По данным правоохранителей, тигры пребывают в ужасающем состоянии уже давно. При этом Буланьков был в курсе ситуации, но постоянно заявлял об отсутствии денег на строительство новых вольеров.

О Буланькове известно, что он был светским львом, организовывал конкурсы красоты, координировал реконструкцию НСК «Олимпийский» к футбольному Евро-2012, баллотировался в нардепы, а сейчас проживает за границей.

Ранее сообщалось, что скандал вызвала фотосессия Нестора Шуфрича с убитыми животными.

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