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В Boxing Scene насчитали победу Деревянченко над Головкиным: судей заподозрили в предвзятости (фото)
В ночь с 5 на 6 октября в Нью-Йорке на знаменитой арене Madison Square Garden казахстанец Геннадий Головкин завоевал титулы чемпиона мира по версии IBF и IBO в среднем весе, победив единогласным решением судей украинца Сергея Деревянченко.
Каждый из трех рефери по итогам боя отдал предпочтение Головкину — двое выставили счет 115:112, а один зафиксировал 114:113 в пользу казахстанца. Вот только у ведущих СМИ в мире бокса имеется статистика, которая в корне отличается от официальной.
К примеру, Boxing Scene насчитала победу Деревянченко со счетом 115:112, а телеканал ESPN и известный боксерский журналист Майк Коппинджер — 114:113 также в пользу нашего соотечественника. А стриминговая платформа DAZN, которая и транслировала поединок, запустила на своей странице в Twitter голосование, в котором каждый желающий мог высказаться по поводу справедливости итогового результата — больше половины респондентов считают, что судьи предвзято отнеслись к украинскому боксеру.
«Сергей избивал Геннадия на протяжении боя, несмотря на то, что его лицо заливала кровь. Нужно отдать должное катмену, который проделал отменную работу. Я чувствую себя ужасно насчет результата боя. Я не скажу слово „ограбление“, но я знаю, кто сегодня победил», — сказал после боя промоутер украинца Лу ДиБелла.
Согласно статистике ударов от Compubox, боксеры выбросили почти одинаковое количество ударов. На счету Деревянченко 738 ударов (230 точных), на счету Головкина 720 (243 точных).
Добавим, что после боя боксера были доставлены в больницу, из-за чего их послематчевая пресс-конференция не состоялась.
Напомним, «ФАКТЫ» вели онлайн-трансляцию чемпионского боя Головкин — Деревянченко.
Фото DAZN
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