В Одессе иномарка разнесла остановку общественного транспорта

Происшествия

Поздно вечером 2 января в Киевском районе Одессы легковой автомобиль въехал в остановку общественного транспорта. Ранее сообщалось о том, что в новогоднюю ночь под Киевом парень без водительских прав устроил пьяное смертельное ДТП.

Как сообщили в региональном управлении патрульной полиции, водитель Toyota не справился с управлением и на большой скорости врезался в остановку. После этого авто отбросило на находившийся рядом автомобиль Medcedes. В результате сильного удара остановочный комплекс был разбит, обе иномарки получили серьезные повреждения.

В полиции добавили, что в ДТП люди не пострадали: по счастливой случайности, в момент аварии на остановке никого не было.

Иномарка-нарушитель с места происшествия эвакуирована. По факту оформлены соответствующие административные документы. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что под Ровно пьяный водитель насмерть сбил мотоциклиста с пассажиром.



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