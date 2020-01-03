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Происшествия

В Одессе иномарка разнесла остановку общественного транспорта

13:35 3 января 2020 126
В Одессе иномарка врезалась в остановку
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Поздно вечером 2 января в Киевском районе Одессы легковой автомобиль въехал в остановку общественного транспорта. Ранее сообщалось о том, что в новогоднюю ночь под Киевом парень без водительских прав устроил пьяное смертельное ДТП.

Как сообщили в региональном управлении патрульной полиции, водитель Toyota не справился с управлением и на большой скорости врезался в остановку. После этого авто отбросило на находившийся рядом автомобиль Medcedes. В результате сильного удара остановочный комплекс был разбит, обе иномарки получили серьезные повреждения.

В полиции добавили, что в ДТП люди не пострадали: по счастливой случайности, в момент аварии на остановке никого не было.

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Иномарка-нарушитель с места происшествия эвакуирована. По факту оформлены соответствующие административные документы. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что под Ровно пьяный водитель насмерть сбил мотоциклиста с пассажиром.

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