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Юноша без водительских прав в новогоднюю ночь устроил пьяное смертельное ДТП под Киевом (фото)
Рано утром 1 января в Киевской области в ДТП попал автомобиль, за рулем которого находился несовершеннолетний юноша, взявший машину без разрешения отца. Ранее под Киевом в ДТП попал автомобиль, которым управлял подросток.
Как сообщают в ГУНП в Киевской области, ДТП произошло около 6 часов утра на дороге между селами Сенькивка и Горобиевка. 17-летний парень, у которого нет водительских прав, взял отцовский автомобиль, чтобы подвезти девушек. В то время его родителей не было дома. По предварительным данным, юноша не справился с управлением на закруглении участке дороги и съехал в кювет. В результате ДТП травмы получила 14-летняя девочка.
Приблизительно в это же время в полицию сообщили о пропаже 16-летней жительницы Горобиевки — ее последний раз видели в населенном пункте около 6 часов утра. Немногим позже ее тело нашли в сотне метров от места аварии с характерными для ДТП телесными повреждениями. Каким образом погибшая оказалось вдали от места ДТП выясняют полицейские.
«Несовершеннолетний водитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Юноша находился за рулем с явными признаками опьянения, однако он отказался от освидетельствования. У него в медицинских условиях взята кровь на содержание алкоголя. Автомобиль изъят в качестве вещественного доказательства и помещен на площадку временного содержания», — говорится в сообщении
По данному факту возбуждено два уголовных производства по ст. 135 (Оставление в опасности) ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Смеле (Черкасская область) машина с нетрезвой компанией врезалась в дерево — два человека погибли на месте, еще трое попали в больницу с травмами разной степени тяжести. Водителя и пассажира, сидящего рядом, спасли подушки безопасности.
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