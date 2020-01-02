23.63 / 24.52 26.23 / 27.31
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Юноша без водительских прав в новогоднюю ночь устроил пьяное смертельное ДТП под Киевом (фото)

12:15 2 января 2020 750
Машина в кювете
Инф. «ФАКТОВ»

Рано утром 1 января в Киевской области в ДТП попал автомобиль, за рулем которого находился несовершеннолетний юноша, взявший машину без разрешения отца. Ранее под Киевом в ДТП попал автомобиль, которым управлял подросток.

Как сообщают в ГУНП в Киевской области, ДТП произошло около 6 часов утра на дороге между селами Сенькивка и Горобиевка. 17-летний парень, у которого нет водительских прав, взял отцовский автомобиль, чтобы подвезти девушек. В то время его родителей не было дома. По предварительным данным, юноша не справился с управлением на закруглении участке дороги и съехал в кювет. В результате ДТП травмы получила 14-летняя девочка.

Приблизительно в это же время в полицию сообщили о пропаже 16-летней жительницы Горобиевки — ее последний раз видели в населенном пункте около 6 часов утра. Немногим позже ее тело нашли в сотне метров от места аварии с характерными для ДТП телесными повреждениями. Каким образом погибшая оказалось вдали от места ДТП выясняют полицейские.

«Несовершеннолетний водитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Юноша находился за рулем с явными признаками опьянения, однако он отказался от освидетельствования. У него в медицинских условиях взята кровь на содержание алкоголя. Автомобиль изъят в качестве вещественного доказательства и помещен на площадку временного содержания», — говорится в сообщении

По данному факту возбуждено два уголовных производства по ст. 135 (Оставление в опасности) ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Смеле (Черкасская область) машина с нетрезвой компанией врезалась в дерево — два человека погибли на месте, еще трое попали в больницу с травмами разной степени тяжести. Водителя и пассажира, сидящего рядом, спасли подушки безопасности.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Сериал Сваты

В России сообщили о похоронах актера, сыгравшего главную роль в сериале "Сваты"

Кремль

«Я ухожу», — «Путин» на росТВ сделал громкое заявление (видео)

коммунальные услуги, пенсия

Пенсии, стаж, налоги и коммунальные услуги: какие изменения нас ждут в 2020 году

Пародия Галкина

«Немой» Галкин тонко поиздевался над «новогодним» Путиным (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер