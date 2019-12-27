Здоровье и медицина

Выспаться на неделю наперед нельзя: как отдохнуть в выходные с пользой для организма

Есть люди, для которых выходные дни становятся настоящей проблемой. «После рабочей недели хочется отдохнуть, а у меня обычно возникает головная боль! В таком состоянии ни на прогулку, ни в театр не пойдешь…» «Как назло, симптомы простуды появляются в субботу, а проходят к понедельнику. Почему?» Читайте также: У человека, работающего десять часов в день, повышается риск инсульта

— Я не раз сталкивалась с подобными жалобами своих пациентов и могу объяснить их: на расслабление организм часто реагирует кризисными состояниями, — говорит руководитель сети центров «Головная боль» кандидат медицинских наук невролог Татьяна Майкова. — Это, например, головная боль выходного дня, панические атаки, гипертонический криз, простуда и даже приступы эпилепсии. Чаще всего подвержены этим состояниям так называемые трудоголики.

— У них сформировалась привычка трудиться сверх меры или они от природы настолько активны, что не могут остановиться, замедлить ритм, в котором живут?

— И то и другое. С одной стороны, играет роль темперамент, с другой — жизненные обстоятельства. Но, независимо от причины, чтобы предотвратить неприятные симптомы, надо понимать, как у трудоголиков действует мозг. Дело в том, что у человека есть две возбудительные нервные системы: быстрая задействуется днем, а медленная — ночью. Если ритмы мозга сбиваются, то такого четкого разделения нет: дневная система начинает мешать работать ночной, и наоборот. В результате за ночь мозг не успевает выработать нужные гормоны, иммунные комплексы, энергетические молекулы — выполнить ту работу, благодаря которой днем человек нормально себя чувствует.

— И что же делать?

— Отрегулировать свой график. Например, вовремя (не позже 23:00) ложиться спать. Если вы много работаете и постоянно недосыпаете, то в выходные, даже провалявшись в постели и субботу, и воскресенье, не удастся выспаться за всю неделю. Наоборот, организм потратит много энергии на такой «отдых». Не меньше, чем на выполнение обычной работы. Обратите внимание: если вы целый день дома и ничем не заняты, то начинаете ощущать беспокойство. А вот смена деятельности мозгу полезна. Для него отдых — новые впечатления, прогулки на свежем воздухе. Встречайтесь с друзьями, получайте положительные эмоции от общения. Все это отлично подойдет для восстановления сил.

— Как вы относитесь к ритуалам — чашке кофе утром, бокалу вина вечером?

— Ритуалы хороши. Если нет такой проблемы, как бессонница, не беспокоят приступы головной боли, нет скачков давления, можно себе позволить и чашечку кофе, и бокал вина. Но нельзя переусердствовать. Важно знать, что напитки-стимуляторы истощают нервную систему, давая лишь временное ощущение бодрости. К тому же стимулируют они и дневную, и ночную системы мозга, сбивая их с толку. А для того чтобы нормально себя чувствовать, не нарушая работу этих систем, лучше создавать другие ритуалы, избегая излишней стимуляции.

— Есть люди, которые все же любят вздремнуть днем в выходные дни. Дневной сон не сбивает правильные биоритмы?

— Нет. Он полезен, снимает напряжение. Но и здесь важно иметь чувство меры. Впереди праздники, во время которых мы традиционно нарушаем режим сна и бодрствования. Поэтому на некоторые моменты, смягчающие эти сбои, стоит обратить внимание. Для новогодней ночи, чтобы не переесть, составьте легкое меню. Не устраивайте себе «вегетативные бури», после которых придется восстанавливаться. Тогда праздники будут в радость.

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