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Украина

Какие дни будут выходными на Рождество, а когда уже выходить на работу

12:51 2 января 2020 371
Кутя
Инф. «ФАКТОВ»

В январе 2020 году, кроме традиционных дней отдыха по субботам и воскресеньям, украинцы получат дополнительные выходные. «ФАКТЫ» уже сообщали прогноз погоды на январские праздники.

Распоряжением Минсоцполитики в Украине предусмотрены дополнительные выходные дни. Предприятиям и организациям рекомендован график, по которому работники будут отдыхать четыре дня подряд — с 4 по 7 января. При этом рабочий день понедельника, 6 января, перенесен на субботу, 11 января.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали информацию, как можно с максимальной пользой отдохнуть в выходные дни. При этом необходимо учитывать, что выспаться на неделю вперед не получится. Также есть опасность, что на расслабление организм будет реагировать кризисными состояниями: головной болью, паническими атаками, гипертоническим кризом, простудой.

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