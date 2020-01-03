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«Трамп забросил динамит в пороховую бочку»: в США продолжают негодовать в связи с убийством Сулеймани (видео)
Убийство в аэропорту Багдада иранского генерала Касема Сулеймани вызвало бурную реакцию во многих странах.
УНН сообщает, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден потребовал от президента Дональда Трампа объяснений.
«Президент Трамп только что забросил динамит в пороховую бочку, и он обязан объяснить американскому народу стратегию и план обеспечения безопасности наших военнослужащих, сотрудников посольств, наших граждан и наших интересов, как внутри страны, так и за рубежом, а также наших партнеров по всему региону и за его пределами», — заявил Байден.
С Байденом солидарна и его соперница по праймериз, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, которая назвала убийство Сулеймани «безответственным шагом».
Как сообщает «Обозреватель», лидер шиитского движения «Хезболла» Хасан Насралла сказал, что дело Сулеймани будет продолжено. «Совершив это преступление, США не смогут добиться ни одной из своих целей на Ближнем Востоке», — сказал он.
По информации сразу росСМИ генерал Сулемани неоднократно приезжал в Москву и встречался с Путиным. 3 января председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что после убийства Сулеймани Тегеран может ускорить создание ядерного оружия.
Тем временем, спецподразделение «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции, вместо Сулеймани, возглавил бригадный генерал Эсмаил Каани. При этом верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи пообещал отомстить за гибель генерала Сулеймани: «Тех, на чьих руках его кровь, ждет суровая месть», — заявил он, информирует «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что обнародованы подробности убийства Сулеймани.
Фото: скрин с видео Terrence Daniels
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