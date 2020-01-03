Стиль жизни

Телец получит деньги, а Дева — подарок: гороскоп на 6 января для всех знаков зодиака

Понедельник, 6 января, — плохой день для работы в коллективе.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 6 января для всех знаков зодиака.

Овен

Совет звезд: не стройте глобальных планов, в течение суток обстановка изменится. День благоприятен для общения и посещения вечеринок.

Телец

Возможны денежные поступления и удачные покупки. Стоит уделить внимание мелочам, на которые в последние дни вы предпочитали закрыть глаза.

Близнецы

Звезды рекомендуют максимально эффективно использовать первую половину дня. Близнецы могут получить предложение, которого долго ждали.

Рак

Подходящее время для семейного ужина, покупок, обустройства быта. Вечером полезно прогуляться без конкретной цели.

Лев

Благоприятный день будет у Львов, если они постараются обдумывать каждый свой шаг. Чтобы не совершить ошибок, никому не позволяйте вас торопить.

Дева

День может быть связан с интересными и романтическими знакомствами. Вечером близкие удивят приятным подарком.

Весы

Хороший день для креатива и дизайна. Займитесь перестановкой в доме или пересмотрите свой гардероб.

Скорпион

Не очень хороший день для каких-то изменений, вы им вряд ли будете рады. Вечер подходит для начала дел и планирования поездок.

Стрелец

Вам многое будет даваться легко, но достичь нужных результатов вряд ли пока удастся. Вечером позвонит кто-то из близких родственников.

Козерог

Этот день у Козерогов не будет лишен трудностей, но вы не потеряете душевного равновесия. Может появиться шанс получить чрезвычайно полезный совет опытного человека.

Водолей

Не начинайте много дел сразу, у вас вряд ли получиться разорваться. Если есть время, стоит посетить парикмахера или маникюрный салон.

Рыбы

Вы будете очень энергичны и собраны, поэтому успеете больше, чем запланировали. В личных отношениях могут возникнуть небольшие проблемы.

Хорошего вам дня!

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