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Встречи с друзьями и новые знакомства: гороскоп на 7 января для всех знаков зодиака
Вторник, 7 января, — день, когда ваше настроение влияет на все.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 7 января для всех знаков зодиака.
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Овен
Очень благоприятный день. Вам удастся наконец, довести сложное и важное дело до конца.
Телец
Подходящий день для встреч с людьми, которые вам очень дороги. Возможно, произойдет значительное улучшение вашего финансового положения.
Близнецы
На любые предложения от незнакомцев отвечайте отказом. Вечер обещает пройти в благоприятной атмосфере.
Рак
Все события будут развиваться в соответствии с вашими ожиданиями. Никто не помешает реализации ваших планов.
Лев
Возможны небольшие денежные поступления. Вам захочется пойти против правил и сделать что-то наперекор всем, но социум окажется сильней вас.
Дева
В этот день можно удачно разрешить кадровый, медицинский или финансовый вопрос. Не ждите от судьбы новых испытаний.
Весы
Спокойный день. Неплохо заняться внешностью или провести оздоровительную процедуру с косметическим эффектом.
Скорпион
День сложится хорошо, самые значимые перемены к лучшему будут возможны в сфере личных отношений.
Стрелец
Звезды обещают новые интересные знакомства. Ваши семейные отношения будут гармоничны, а окружающих вы будете понимать с полуслова.
Козерог
Отличный день для того, чтоб избавиться от плохой привычки. Не самый лучший день для свидания.
Водолей
Избегайте ссор с близкими людьми. Вторая половина дня принесет романтический настрой.
Рыбы
Благоприятный день для реализации планов и желаний, поездок и путешествий, переезда на новое место.
Хорошего вам дня!
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