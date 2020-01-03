Стиль жизни

Встречи с друзьями и новые знакомства: гороскоп на 7 января для всех знаков зодиака

Вторник, 7 января, — день, когда ваше настроение влияет на все.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 7 января для всех знаков зодиака.

Овен

Очень благоприятный день. Вам удастся наконец, довести сложное и важное дело до конца.

Телец

Подходящий день для встреч с людьми, которые вам очень дороги. Возможно, произойдет значительное улучшение вашего финансового положения.

Близнецы

На любые предложения от незнакомцев отвечайте отказом. Вечер обещает пройти в благоприятной атмосфере.

Рак

Все события будут развиваться в соответствии с вашими ожиданиями. Никто не помешает реализации ваших планов.

Лев

Возможны небольшие денежные поступления. Вам захочется пойти против правил и сделать что-то наперекор всем, но социум окажется сильней вас.

Дева

В этот день можно удачно разрешить кадровый, медицинский или финансовый вопрос. Не ждите от судьбы новых испытаний.

Весы

Спокойный день. Неплохо заняться внешностью или провести оздоровительную процедуру с косметическим эффектом.

Скорпион

День сложится хорошо, самые значимые перемены к лучшему будут возможны в сфере личных отношений.

Стрелец

Звезды обещают новые интересные знакомства. Ваши семейные отношения будут гармоничны, а окружающих вы будете понимать с полуслова.

Козерог

Отличный день для того, чтоб избавиться от плохой привычки. Не самый лучший день для свидания.

Водолей

Избегайте ссор с близкими людьми. Вторая половина дня принесет романтический настрой.

Рыбы

Благоприятный день для реализации планов и желаний, поездок и путешествий, переезда на новое место.

Хорошего вам дня!

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