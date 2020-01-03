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Мир

Иран никогда не побеждал в войне, но никогда не проигрывал переговоры, — Трамп

16:19 3 января 2020 183
Дональд Трамп
Инф. «ФАКТОВ»

В пятницу, 3 января, президент США Дональд Трамп заявил, что Иран не побеждает в войне, но и не терпит неудач с переговорами. Об этом он сообщил после ликвидации в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани.

«Иран никогда не побеждал в войне, но никогда не проигрывал переговоры», — написал Трамп в своем Twitter.

При этом президент США не стал пояснять высказанную мысль. Возможно, он таким образом призывает руководство Ирана сесть за стол переговоров.

Как сообщалось ранее, в США потребовали, чтобы президент Трамп объяснил причины, по которым был нанесен ракетный удар по военнослужащим Ирана, и как теперь будет обеспечиваться безопасность граждан США в регионе и за его пределами.

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