Мир

Иран никогда не побеждал в войне, но никогда не проигрывал переговоры, — Трамп

В пятницу, 3 января, президент США Дональд Трамп заявил, что Иран не побеждает в войне, но и не терпит неудач с переговорами. Об этом он сообщил после ликвидации в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани.

«Иран никогда не побеждал в войне, но никогда не проигрывал переговоры», — написал Трамп в своем Twitter.

При этом президент США не стал пояснять высказанную мысль. Возможно, он таким образом призывает руководство Ирана сесть за стол переговоров.

Как сообщалось ранее, в США потребовали, чтобы президент Трамп объяснил причины, по которым был нанесен ракетный удар по военнослужащим Ирана, и как теперь будет обеспечиваться безопасность граждан США в регионе и за его пределами.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter