Шоу-бизнес

В нижнем белье и пуховике: Рианна презентовала новую эротическую коллекцию (фото, видео)

Американская певица Рианна, создательница бренда Savage x Fenty, выпустила новую коллекцию эротического нижнего белья в сотрудничестве с дизайнером Адамом Селманом. Коллекция приурочена к будущему Дню святого Валентина.

31-летняя поп-звезда, как всегда, сама снялась в рекламных фотосессии и видеоролике, позируя в рубиново-красных лифчике, трусиках и чулках, слегка прикрываясь красным пуховиком. Сексуальные снимки и видео она опубликовала у себя в Instagram.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Рианна показала «беременную» фигуру в мини-платье.

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