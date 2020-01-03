- 16:45 Любимым блюдом принцессы Дианы был украинский борщ
- 16:35 В Украине от ботулизма умер мужчина
- 16:21 В нижнем белье и пуховике: Рианна презентовала новую эротическую коллекцию
- 16:19 Иран никогда не побеждал в войне, но никогда не проигрывал переговоры, — Трамп
- 15:53 Бульдог насмешил сеть, «помогая» хозяйке в тренажерном зале
- 15:49 Новогоднее обращение Зеленского высмеяли переделкой "Заповiта" Шевченко
- 15:47 Джошуа рассказал, сколько боев хочет провести до завершения карьеры
- 15:46 Крушение танкера Delfi: расследование ЧП завершено, судно врастает в песок у одесского пляжа
- 15:37 В Киеве на Рождество изменят маршруты наземного транспорта и график работы метро
- 15:27 Донбассом правят алкоголики и наркоманы, — признание бывшего дончанина
- 15:13 Представился продюсером и пригласил на кастинг: в Киеве арестовали мужчину, изнасиловавшего студентку
- 14:52 «Трамп забросил динамит в пороховую бочку»: в США продолжают негодовать в связи с убийством Сулеймани
В нижнем белье и пуховике: Рианна презентовала новую эротическую коллекцию (фото, видео)
Американская певица Рианна, создательница бренда Savage x Fenty, выпустила новую коллекцию эротического нижнего белья в сотрудничестве с дизайнером Адамом Селманом. Коллекция приурочена к будущему Дню святого Валентина.
31-летняя поп-звезда, как всегда, сама снялась в рекламных фотосессии и видеоролике, позируя в рубиново-красных лифчике, трусиках и чулках, слегка прикрываясь красным пуховиком. Сексуальные снимки и видео она опубликовала у себя в Instagram.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Рианна показала «беременную» фигуру в мини-платье.
Читайте также: Бывшая любовница Леонардо Ди Каприо впечатлила стройной фигурой в 51 год.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...