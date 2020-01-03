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У кого будет шанс добиться успеха: гороскоп на 8 января для всех знаков зодиака
Среда, 8 января, — день хороший, многие получат возможность достичь цели.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 8 января для всех знаков зодиака.
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Овен
В этот день вам рекомендуется концентрация душевных и физических сил, противопоказана поспешность.
Телец
День у Тельцов связан со значительными расходами. Покупки будут, по большей части, удачными, но и денег потратите много.
Близнецы
Совет звезд: если хотите сохранить мир с близкими, старайтесь проявлять больше гибкости в мелочах, а вот в важном не уступайте.
Рак
Хорошие новости: самочувствие будет вселять в вас уверенность, что все задуманное исполнится, а состояние здоровья вам в этом поможет.
Лев
Предупредительность по отношению к своим близким и домочадцам даст вам возможность прожить день без ссор и конфликтов.
Дева
Задуманные ранее мероприятия и проекты найдут свое место в жизни. Удачный день для налаживания деловых контактов.
Весы
Весам предстоит найти компромисс между тем, чего хочется, и тем, что надо. Представители творческих профессий смогут найти влиятельных покровителей.
Скорпион
Нежелательно планировать на этот день далекие поездки: они окажутся более утомительными и менее интересными, чем вы ожидаете.
Стрелец
День прекрасно подходит для того, чтобы внимательно изучить привычный образ жизни и внести в него несколько незначительных корректировок.
Козерог
Вполне вероятны некоторые сложности, связанные с тем, что ощущается нехватка денежных средств.
Водолей
Водолеям можно рассчитывать на помощь друга, на чужую благодарность, признательность и восхищение.
Рыбы
Совет звезд: важные практические вопросы лучше обдумывать в уединении или в тесном кругу доверенных лиц.
Хорошего вам дня!
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