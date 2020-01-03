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Происшествия

В Украине от ботулизма умер мужчина

16:35 3 января 2020 84
человек
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине зафиксирована смерть от ботулизма. Об этом в Facebook написали специалисты Центра общественного здоровья.

Сообщается, что 59-летний мужчина употреблял консервы из свинины домашнего приготовления и почувствовал себя плохо. Его болезнь протекала тяжело. Даже после введения сыворотки и трех операций, состояние пациента все ухудшалось. Мужчина умер за два дня до нового года — 30 декабря 2019.

В Центре общественного здоровья напомнили, что симптомы ботулизма чаще всего появляются постепенно: нет резких подъемов температуры, поэтому возникает иллюзия несерьезности болезни.
Позднее появляется нарушение зрения — двоение предметов, тяжесть чтения, что связано с параличом глазных мышц. Одновременно возникают жажда, сухость слизистых оболочек, расстройство глотания, может измениться тембр голоса.

Медики советуют при малейшем подозрении на ботулизм немедленно обращаться к врачу.

«Госпитализация обязательна независимо от тяжести болезни», — пишут в Центре.

Напомним, чтобы уберечься от ботулизма нужно избегать потребления вяленой, копченой, соленой и консервированной рыбы, мясных и грибных консервов, консервов домашнего производства.

Ранее «ФАКТЫ» уже писали о тяжелых последствиях потребления мясной тушенки, когда ботулизмом заболели двое киевлян. Также сообщалось, что из-за ботулизма из киевских супермаркетов изъяли партию рыбных консервов.

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