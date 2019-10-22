Из-за ботулизма из киевских супермаркетов изъяли партию рыбных консервов

Клуб потребителей

Об этом на своем сайте сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве. Получив от коллег из Киевской области информацию, что заболевший ботулизмом житель Софиевской Борщаговки Киево-Святошинского района, кроме прочего, употреблял рыбные консервы «Скумбрия атлантическая натуральная с добавлением масла», купленные в одном из супермаркетов сети «Билла-Украина», специалисты начали проверку магазинов.

Сообщается, что «Рыбные консервы ТМ «Аквамарин», дата производства 05.07.2018 г. , партия 80УБ23ИРФ, изготовленные ТОВ «РКЗ «Південний» (г. Белгород-Днестровский Одесской области), согласно информации уполномоченного врача ветеринарной медицины, сняты с реализации оператором рынка по всей сети. В других торговых сетях Киева рыбная продукция, указанная выше, не выявлена, но проверка продолжается».

А специалисты из областного управления Госпродпотребслужбы исследуют на опасный токсин не только остатки рыбных консервов, но и остальную еду. Пострадавший человек употреблял еще и маринованные домашние баклажаны, и соленую кефаль, купленную на рынке Херсонской области два дня назад. На сайте сообщают, что с начала года ботулизмом в Киевской области заболело трое людей, один из них умер.

Заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца доктор медицинских наук профессор Ольга Голубовская вспоминает, что как-то обиделась на СМИ за, как ей показалось, некорректную формулировку ее рекомендаций: «Минздрав советует кипятить консервы, чтобы не заболеть ботулизмом».

— А сейчас уже понимаю, насколько журналисты были близки к истине, — говорит Ольга Голубовская. — Такого я не помню даже в 1990-е. Отравление консервами предполагает потенциальную массовость заболевания. Недавно в Александровской больнице находились двое больных, пострадавших после употребления рыбы, купленной в супермаркете, но это еще хуже — заводское (!) производство с совсем другими потенциальными масштабами.

Доктор Голубовская напоминает, что заболеть ботулизмом можно, отведав еды, накопившей токсин ботулизма (его выделяет возбудитель). Чаще всего опасными оказываются продукты, которые люди изготавливают сами: вяленая, копченая или слабосоленая рыба, колбаса, ветчина. А также любимые многими людьми домашняя тушенка, рыбные, овощные и грибные консервы. Возбудитель прекрасно развивается в герметично закрытых банках, без доступа кислорода. Обнаружить токсин по запаху, вкусу, виду консервов нельзя, разве что иногда банка вздувается.

Медики призывают: не покупайте кровяную и ливерную колбасу, буженину, ветчину, копченую или соленую рыбу, консервированные грибы с рук у случайных людей. Если сомневаетесь в безопасности пищи, прокипятите ее в течение десяти минут — это разрушит токсин ботулизма.

У заболевшего человека появляются неврологические симптомы: развивается мышечная слабость (частичный паралич), в том числе и дыхательной мускулатуры, возникают расстройства зрения, нарушения глотания. Если самочувствие в первые часы или дни после употребления пищи ухудшилось, нужно сразу обратиться к врачу.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», в Кировоградской области 11-летняя девочка попала в реанимацию после того, как поела зараженную ботулизмом рыбу, купленную в супермаркете. А в феврале 2019 года двое киевлян заболели ботулизмом, отведав мясной тушенки.

* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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