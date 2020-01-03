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Политика

МИД Украины ответил послам Польши и Израиля, возмутившимся чествованием лидеров ОУН

20:05 3 января 2020 139
МИД Украины
Инф. «ФАКТОВ»

Министерство иностранных дел Украины ответило послам Польши и Израиля на их претензии по поводу чествования памяти украинских националистов. Об этом сообщают УНН.

«Возрождение и сохранение национальной памяти украинского народа — одно из приоритетных направлений государственной политики Украины. Каждый народ и каждое государство самостоятельно определяет и чествует своих героев», — сказано в ответе пресс-секретаря МИД Екатерины Зеленко.

Она отметила, что есть стороны, которые заинтересованы в появлении предметов раздора между украинцами и другими народами. На самое важное достояние — это дружеские и партнерские отношения Украины с Польшей и Израилем.

«Цивилизованные нации должны исходить из принципа чествования всех погибших, а дискуссии в этой сфере должны продолжаться на уровне историков и экспертов, а не политиков», — сказано в письме Зеленко.

Ранее сообщалось, что в Киеве в честь 111-летия Степана Бандеры состоялось факельное шествие.

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