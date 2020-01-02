Политика

Послы Польши и Израиля «с беспокойством и сожалением» отреагировали на чествование в Украине лидеров ОУН

Дипломаты Польши и Израиля сделали совместное заявление по поводу празднования в Украине дня рождения Степана Бандеры. Заявление размещено на сайте посольства Республики Польша в Украине.

«С большим беспокойством и печалью мы заметили, что представители власти разных уровней Украины, в том числе Львовский областной совет и Киевская городская государственная администрация, до сих пор отмечают исторические события и их фигуры, которые нужно раз и навсегда осудить», — говорится в заявлении.

Упоминается, что 24 декабря Львовский областной совет принял постановление, направленное на выделение государственных средств в 2020 году на чествование памяти деятеля ОУН Андрея Мельника, а также писателя Ивана Липы и его сына Юрия Липы. А 1 января на здании Киевской городской государственной администрации выставили баннер с изображением Степана Бандеры.

«Мы ожидаем, что также Львовский областной совет и Киевская городская государственная администрация присоединятся к диалогу с целью поиска правды. Со своей стороны, мы готовы содействовать в улучшении сотрудничества с учреждениями в Израиле и Польше, в том числе с Яд Вашем и Институтом национальной памяти», — сказано в заявлении.

Как сообщалось ранее, бывший узник Кремля Олег Сенцов заявил, что хочет ходить по проспекту Бандеры, а не Сталина.

Фото: Olz. by

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