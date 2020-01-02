23.63 / 24.48 26.24 / 27.27
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Послы Польши и Израиля «с беспокойством и сожалением» отреагировали на чествование в Украине лидеров ОУН

18:43 2 января 2020 195
Посольство Польши
Инф. «ФАКТОВ»

Дипломаты Польши и Израиля сделали совместное заявление по поводу празднования в Украине дня рождения Степана Бандеры. Заявление размещено на сайте посольства Республики Польша в Украине.

«С большим беспокойством и печалью мы заметили, что представители власти разных уровней Украины, в том числе Львовский областной совет и Киевская городская государственная администрация, до сих пор отмечают исторические события и их фигуры, которые нужно раз и навсегда осудить», — говорится в заявлении.

Упоминается, что 24 декабря Львовский областной совет принял постановление, направленное на выделение государственных средств в 2020 году на чествование памяти деятеля ОУН Андрея Мельника, а также писателя Ивана Липы и его сына Юрия Липы. А 1 января на здании Киевской городской государственной администрации выставили баннер с изображением Степана Бандеры.

«Мы ожидаем, что также Львовский областной совет и Киевская городская государственная администрация присоединятся к диалогу с целью поиска правды. Со своей стороны, мы готовы содействовать в улучшении сотрудничества с учреждениями в Израиле и Польше, в том числе с Яд Вашем и Институтом национальной памяти», — сказано в заявлении.

Как сообщалось ранее, бывший узник Кремля Олег Сенцов заявил, что хочет ходить по проспекту Бандеры, а не Сталина.

Фото: Olz. by

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Сериал Сваты

В России сообщили о похоронах актера, сыгравшего главную роль в сериале "Сваты"

троллейбус в Донецке

Здравствуй, ОРДО, Новый год: главарь "ДНР" вдвое повышает стоимость проезда в общественном транспорте (фото)

Пародия Галкина

«Немой» Галкин тонко поиздевался над «новогодним» Путиным (видео)

Вор

Где спрятать деньги в квартире, чтобы грабители их не нашли? Названы самые надежные места

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер