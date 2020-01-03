Украина

Двое суток подряд жители ОРДО обсуждают на интернет-форумах тему «праздничных» облав на автолюбителей, у которых нет российских или «дээнэровских» госномеров.

«Вот во что нам вылились эти „8 дней счастья“! Скорей бы уже праздники закончились! Как только отменили комендантский час, сразу же, начиная с первого января „ГАИ ДНР“ косит жирный урожай „капусты“ (взяток — Авт.), останавливая всех, кто ездит на украинских номерах по городу. И „таможня ДНР“ от „ГАИ“ не отстает: требуют, чтобы до нулевого блокпоста „ДНР“ мы доезжали на номерах нашей „рыцьпублики“!», — рассказывает «ФАКТАМ» житель ОРДО, у которого тоже есть автомобиль и два комплекта номеров — фейковой «республики» и Украины. — Все полицаи ссылаются на «усиленный вариант несения службы — в связи со временной отменой комендантского часа». Это, наверное, сделано для того, чтобы нам больше такого «попущения» не хотелось. Говорят, мол, еще в 2015-м году предупреждали, что нужно номера и техпаспорт «рыцьпублики» завести. Кстати, техпаспорт выдают только на полгода. Правда, тысяч за 5 рублей можно себе «техпаспорт ДНР» сроком на 3−5 лет выписать.

А когда спрашиваешь на «таможне ДНР», куда девать «номера ДНР», когда въезжаешь на украинский КПВВ, предлагают… закапывать в серой зоне! Так у меня и паспорта два — один тоже «рыцьпубликанский». Пришлось завести такой «документ», потому что пригрозили увольнением с работы. Хоть я и простой работяга, но работу же потом где найду?"

Судя по интернет-форумам в социальных сетях, не только собеседнику «ФАКТОВ» предлагали закапывать «номера ДНР» в серой зоне.

Граждане Украины, проживающие в оккупации, в отчаянии — они оказались между молотом и наковальней: фейковые документы и автономера у них могут изъять на подконтрольной Украине территории, а без таковых боевики не пропустят в Украину в следующий раз.

Люди делятся и добрыми советами: где за приемлемую плату можно оставлять автомобильные «номера ДНР» и «техпаспорта ДНР», забирая их на обратном пути. Некоторые предлагают даже устроить камеры хранения с обеих сторон линии разграничения.

В форуме автолюбителей, попавших под «рождественскую» облаву «ГАИ ДНР» на улицах Донецка, есть и фотофиксация фактов коррупции. Один из участников донецкого форума сумел проиллюстрировать «способ решения проблемы»: за 1000 российских рублей сами сотрудники «ГАИ ДНР» заменяют автолюбителю «запрещенные» в ОРДО украинские номера на так называемые «республиканские».

Те, кто проезжал через линию разграничения в эти праздничные (с 1 по 3 января) дни, жалуются, что «тарифы» возросли: в будние дни боевики «не замечают» украинских номеров на автомобиле за мзду в 1 тыс. руб., а в праздники — двойной «тариф». Перевозчиков грузов боевики пропускают по льготной очереди: в будние дни — за 5 тыс. руб. с автомобиля, а сегодня — за 7−10 тыс. руб. (в зависимости от размера автомобиля).

По словам перевозчиков, они вынуждены платить и на украинском КПВВ. Какой именно службе (на КПВВ дежурят не только пограничники. — Авт.) приходится давать взятки и какую сумму, собеседники уточнить отказались. Лишь сообщили, что праздничный «тариф» мзды здесь также выше будничного.

Доведенные до отчаяния жители ОРДО попутно троллят растолстевшего главаря донецких боевиков Дениса Пушилина, который накануне Нового года заявил: «Во главу угла мы должны поставить интересы простого человека. Мы должны сделать все, чтобы в наступающем году люди почувствовали реальные ощутимые изменения к лучшему».

И откровенно пишут о том, что не будут сопротивляться приходу украинской власти: «Кстати, я не знаю сейчас НИ ОДНОГО человека, который будет сопротивляться приходу Украины, хотя раньше таких было большинство. Браво мудрым руководителям (главарям террористической организации „ДНР“. — Авт.)!».

Напомним, ранее боевики предупредили жителей ОРДО, что будут останавливать автомобили с украинскими номерами. А в оккупированной Горловке обещали задерживать «для установления личности» граждан, у которых нет «паспорта ДНР».

Кроме того, боевики перестали пропускать на мирную территорию граждан, которые оформляют себе украинские документы. Однако, стимулируя людей к получению «паспорта» квазиреспублики, оккупанты таким образом загоняют жителей ОРДО в резервацию: чтобы оформить «паспорт ДНР», нужно несколько месяцев ждать, записавшись в электронную очередь (в декабре 2019 года людей записывали на август 2020 года), затем перевести свои украинские документы на русский язык и нотариально заверить у нотариуса, что стоит 1−1,5 тыс. руб., и ждать еще до четырех месяцев получения самого фейкового «документа».

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